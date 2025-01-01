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На дне
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Спектакль На дне

Олигофрены и параноики в актуальной интерпретации Горького 18+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Свежий взгляд на пьесу Горького в НДТ

Спектакль «На дне» в постановке Небольшого драматического театра — это свежий взгляд на классическую пьесу Максима Горького. Забыв о привычных школьных штампах, постановка раскрывает не социальную борьбу и безысходность, а глубокую философскую притчу о человеческой природе, стремлении к свету и обретении себя.

Путь из мрака к солнцу

Ночлежка Горького, знакомая каждому, на сцене превращается в абстрактное пространство — словно Ноев ковчег, плывущий по волнам судьбы. Здесь герои живут между небом и дном, их дни растворены в безвременье, а их борьба — вечный спор с Богом, с самим собой и с окружающим миром.

Эти странные персонажи — босые, уязвимые и одновременно удивительно сильные — ищут ответы на извечные вопросы: где найти свет? Что такое любовь? Как спастись? Их мечты тянутся к недосягаемому Иерусалиму, но реальностью оказывается ближний «золотой край».

Любовь и страдание: в поисках смысла

Любовь в этом спектакле жестока, но одновременно спасительна. Чем сильнее герои ранят друг друга, тем глубже их чувства и искреннее их желания. Они готовы спуститься на самое дно своих душ, чтобы понять, что значит быть человеком, чтобы увидеть свет, который скрывается даже в самых тёмных уголках жизни.

Миражи и реальность

Жизнь героев — как иллюзия, где счастье может обернуться миражом, а реальность — испытанием. В этом хрупком равновесии рождается смысл, где каждое падение приближает к солнцу, а каждая потеря дарует надежду.

О спектакле

«На дне» в интерпретации НДТ — это не просто спектакль о ночлежке. Это рассказ о каждом из нас, о нашей тьме и свете, о боли и любви, о поиске смысла и самой жизни. Это приглашение отправиться в путешествие, чтобы найти своё солнце.

Режиссер
Лев Эренбург
В ролях
Евгений Карпов
Ольга Альбанова
Мария Семенова
Сергей Уманов
Андрей Бодренков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне На дне

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