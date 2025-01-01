Меню
На дне
Киноафиша На дне

Спектакль На дне

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Максима Горького в Театральном центре на Страстном

Действующие лица пьесы – это представители «дна» жизни, где от человеческой культуры остались лишь жалкие обрывки. В уничижительном мире нищеты и безысходности каждый из персонажей пытается сохранить своё человеческое лицо, однако их попытки принимают нелепые формы. Это вызывает критику и нетерпимость со стороны окружающих.

Экзистенциальный конфликт

Мир, в котором обитают герои спектакля, становится опасным не только для них, но и для общества в целом. Пьеса акцентирует внимание на экзистенциальном конфликте, показывая, как жизненные обстоятельства могут искажать человеческие чувства и намерения.

Интересные факты

Спектакль основан на одноимённой пьесе Максима Горького, написанной в 1902 году. Эта работа считается одной из сильнейших критик социальной несправедливости и человеческой природы. «На дне» отражает ту острую проблему социального недуга, которая актуальна и в наше время.

Не упустите возможность увидеть это глубокое и поучительное произведение на сцене. Пьеса заставляет задуматься о важнейших вопросах жизни и места человека в обществе.

Ноябрь
9 ноября воскресенье
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а

