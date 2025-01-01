Меню
На дне
Билеты от 1000₽
Киноафиша На дне

Спектакль На дне

16+
Режиссер Виктор Стрельченко
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Горького в Театральном центре «На Страстном»

Спектакль «На дне» - это яркое воплощение знаменитой пьесы Максима Горького, рассказывающее о жизни на самом дне общества. Действующие лица этой истории — это люди, для которых от человеческой культуры остались лишь жалкие обрывки. Каждого из персонажей охватывает желание сохранить своё человеческое обличие, но эти попытки принимают порой нелепые формы, что вызывает критику и нетерпимость окружающих.

В центре внимания — мир нищеты и беспросветности. Этот мир становится опасным как для его обитателей, так и для общества в целом, отражая мрачные аспекты человеческой жизни.

Режиссура и современный подход

Режиссёр Виктор Стрельченко, выпускник РАТИ (ГИТИС) и участник «Золотого фонда» культуры России, в своей интерпретации пьесы предлагает удивительную визуальную форму. Спектакль наполняется современным дыханием и особой атмосферой, что делает его особенно привлекательным для зрителей.

Внимание: сценический дым!

Обратите внимание, что в ходе спектакля используется сценический дым, что добавляет зрелищности и помогает создать нужную атмосферу. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

Купить билет на спектакль На дне

Ноябрь
9 ноября воскресенье
12:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽

