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На дне
Билеты от 1000₽
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Спектакль На дне

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«На дне» Максима Горького — спектакль о борьбе за свет

Спектакль Валерия Беляковича «На дне» поднимает реализм до метафорических обобщений и мистических прозрений. Это произведение пронизано эмоциями — от тоски и безрассудной ярости до ослепительного юмора и пронзительной нежности.

Музыкальное разнообразие

В спектакле органично переплетаются русские пляски и песни с жестокими драками. Музыка известного композитора Вангелиса, создающая трагическую атмосферу, соседствует с роковыми стилизациями народных мелодий. Такое сочетание усиливает впечатление от происходящего на сцене.

Глубокая тема

Текст Максима Горького становится отправной точкой для глубокого исследования жизни людей «на дне» общества, находящихся на обочине жизни. Спектакль представляет собой цельное зрелище, которое захватывает зрителя с первых минут и удерживает в напряжении до самого конца.

Экстремальные ситуации

Артистичные босяки сталкиваются с экстраординарными обстоятельствами, что подчеркивает их стремление к свету. В этом контексте важно отметить, что выбор света часто приводит к гибели, что создает мощный эмоциональный конфликт.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который оставляет глубокий след в душе зрителя и заставляет задуматься о сложностях жизни и поиске своего места в мире.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Константин Курочкин
Ксения Ефремова
Людмила Лазарева
Денис Нагретдинов
Евгений Бакалов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

На дне На дне На дне На дне На дне

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