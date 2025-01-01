Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
На дне. Doc
Билеты от 3500₽
Киноафиша На дне. Doc

Спектакль На дне. Doc

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

На дне. DOC - новый документальный спектакль

Постановка Самарского академического театра драмы имени М. Горького Уникальность спектакля заключается в том, что в основе постановки лежат реальные разговоры, которые были услышаны в баре.

История создания спектакля

В январе 2024 года режиссер Дмитрий Крестьянкин провел беседы с жителями Самары в различных барах, включая знаменитое заведение «На Дне», получившее название спектакля. Эти диалоги стали основой пьесы, в которой отразились культурные коды города.

Темы и обсуждения

Спектакль «На дне. DOC» исследует разнообразные темы: от любви и размышлений о космосе до местной футбольной команды «Крылья Советов». Кроме того, он поднимает вопрос о том, как реализм в театре может быть опасен. Бар становится пространством для встреч, где зрители могут искренне делиться своими радостями и горестями.

Интересные факты

Несмотря на атмосферу барного общения, стоит отметить, что при создании спектакля режиссер не выпил ни капли алкоголя, что подчеркивает серьезный подход к процессу.

Премьера спектакля состоялась 26 марта 2024 года. Продолжительность представления составит 1 час 40 минут без антракта. Учитывайте, что спектакль имеет возрастное ограничение 18+

Купить билет на спектакль На дне. Doc

Помощь с билетами
Октябрь
21 октября вторник
19:00
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Все, что вы хотели знать о ящерицах...
6+
Детский
Все, что вы хотели знать о ящерицах...
22 октября в 18:00 Детский театр теней
от 1000 ₽
Еврейское счастье
16+
Комедия
Еврейское счастье
3 ноября в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Поехали!
0+
Детский Кукольный Интерактивный
Поехали!
15 ноября в 16:00 Московский театр кукол
от 1200 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше