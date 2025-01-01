На дне. DOC - новый документальный спектакль

Постановка Самарского академического театра драмы имени М. Горького Уникальность спектакля заключается в том, что в основе постановки лежат реальные разговоры, которые были услышаны в баре.

История создания спектакля

В январе 2024 года режиссер Дмитрий Крестьянкин провел беседы с жителями Самары в различных барах, включая знаменитое заведение «На Дне», получившее название спектакля. Эти диалоги стали основой пьесы, в которой отразились культурные коды города.

Темы и обсуждения

Спектакль «На дне. DOC» исследует разнообразные темы: от любви и размышлений о космосе до местной футбольной команды «Крылья Советов». Кроме того, он поднимает вопрос о том, как реализм в театре может быть опасен. Бар становится пространством для встреч, где зрители могут искренне делиться своими радостями и горестями.

Интересные факты

Несмотря на атмосферу барного общения, стоит отметить, что при создании спектакля режиссер не выпил ни капли алкоголя, что подчеркивает серьезный подход к процессу.

Премьера спектакля состоялась 26 марта 2024 года. Продолжительность представления составит 1 час 40 минут без антракта. Учитывайте, что спектакль имеет возрастное ограничение 18+