Спектакль На чемоданах

По пьесе Ханоха Левина

«На чемоданах» — это пьеса о нашем времени и нашей стране, в которой участвуют шесть семей, пять влюбленных, три незамужние девушки, девять покойников, восемь похорон, четыре вдовы, три американца, одиннадцать чемоданов, младенец, гомосексуалист, проститутка, заика и горбун. Все они крайне несчастны, но при этом забавны.

Бесконечные Цили и Цви

Список действующих лиц в этой комедии — целая страница, полная запутанных и несчастных судеб. Одна сцена сменяет другую, и вот уже полусвихнувшаяся мать пилит своего великовозрастного сына, жалуется, страдает и угрожает. Сын и невестка отправляют старую мать в дом престарелых, но она всегда возвращается, как неумолимый рок.

Судьбы героев и абсурд жизни

Юноша ждет невесту, женщина носит ребенка, женщина считает деньги, хромого брата выгоняют из дома. Местные краснобаи и философы морочат сердца и головы. И, конечно, есть еще смерти, похороны, слезы и видения покойников.

Смех через прозрение

Смех в пьесе Левина — это одновременно прозрение и абсурд, ведь он отражает отчаянность человеческой жизни.