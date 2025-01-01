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На чемоданах
Билеты от 1200₽
Киноафиша На чемоданах

Спектакль На чемоданах

Комедия про суету сует и томление духа
Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

По пьесе Ханоха Левина

«На чемоданах» — это пьеса о нашем времени и нашей стране, в которой участвуют шесть семей, пять влюбленных, три незамужние девушки, девять покойников, восемь похорон, четыре вдовы, три американца, одиннадцать чемоданов, младенец, гомосексуалист, проститутка, заика и горбун. Все они крайне несчастны, но при этом забавны.

Бесконечные Цили и Цви
Список действующих лиц в этой комедии — целая страница, полная запутанных и несчастных судеб. Одна сцена сменяет другую, и вот уже полусвихнувшаяся мать пилит своего великовозрастного сына, жалуется, страдает и угрожает. Сын и невестка отправляют старую мать в дом престарелых, но она всегда возвращается, как неумолимый рок.

Судьбы героев и абсурд жизни
Юноша ждет невесту, женщина носит ребенка, женщина считает деньги, хромого брата выгоняют из дома. Местные краснобаи и философы морочат сердца и головы. И, конечно, есть еще смерти, похороны, слезы и видения покойников.

Смех через прозрение
Смех в пьесе Левина — это одновременно прозрение и абсурд, ведь он отражает отчаянность человеческой жизни.

Режиссер
Александр Коручеков
В ролях
Игорь Воробьев
Сергей Рубеко
Александра Ровенских
Зоя Кайдановская
Наталия Филиппова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽

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