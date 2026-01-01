Спектакль На бойком месте

Оповещения от Киноафиши
О спектакле

Премьера спектакля по пьесе А.Н. Островского

Театралы приглашаются на премьеру спектакля по пьесе классика русского театра А.Н. Островского. Это динамичная постановка, в которой множеству персонажей отведена важная роль в развитии сюжета. Спектакль будет интересен как любителям классической драмы, так и поклонникам творчества Островского.

Сюжет и исполнители

В центре внимания — история Павлина Ипполитовича Миловидова, помещика средней руки, роль которого исполняет Максим Демченко. На сцене также появится Евгений Герасимов в роли Вукола Ермолаева Бессудного, содержателя постоялого двора, и Любовь Козий в роли Евгении Мироновны, жены Бессудного. Аннушку, сестру Евгении, сыграет Мария Козакова.

Действующие лица:

  • Павлин Ипполитович Миловидов — Максим Демченко / Роман Керн
  • Вукол Ермолаев Бессудный — Евгений Герасимов / Игорь Лагутин / Андрей Анкудинов
  • Евгения Мироновна — Любовь Козий / Янина Студилина
  • Аннушка — Мария Козакова / Мария Железнова / Моряна Анттонен-Шестакова
  • Пыжиков — Влад Окропиридзе
  • Пётр Мартыныч Непутёвый — Михаил Железнов / Иван Федотов
  • Сеня — Станислав Буров
  • Жук — Максим Финогенов / Тимур Тихомиров
  • Разорённый — Кирилл Анисимов
  • Гришка — Дмитрий Володин

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку с яркими персонажами и захватывающим сюжетом!

