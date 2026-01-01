Спектакль На бойком месте

Театралы приглашаются на премьеру спектакля по пьесе классика русского театра А.Н. Островского. Это динамичная постановка, в которой множеству персонажей отведена важная роль в развитии сюжета. Спектакль будет интересен как любителям классической драмы, так и поклонникам творчества Островского.
В центре внимания — история Павлина Ипполитовича Миловидова, помещика средней руки, роль которого исполняет Максим Демченко. На сцене также появится Евгений Герасимов в роли Вукола Ермолаева Бессудного, содержателя постоялого двора, и Любовь Козий в роли Евгении Мироновны, жены Бессудного. Аннушку, сестру Евгении, сыграет Мария Козакова.
Не упустите возможность увидеть эту увлекательную постановку с яркими персонажами и захватывающим сюжетом!