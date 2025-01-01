Спектакль На большой дороге

Встреча в отдаленном кабаке. Спектакль Владимира Уварова

Действие спектакля развивается в одном из отдаленных от жилой местности кабаков, где в 19 веке останавливались запоздалые путники. В этом уютном, но слегка зловещем месте судьбы пересекаются, а молчаливый дождь за окном создает атмосферу волнения и ожидания.

Персонажи и их истории

В рамках сюжета сталкиваются несколько интересных персонажей:

Тихон Евстигнеев , содержатель кабака - в исполнении Николая Пархоменко

Семен Сергеевич Борцов , разорившийся помещик - в исполнении Дмитрия Гудима

Марья Егоровна , его жена - в исполнении Светланы Бакулиной

Савва , старик-странник - в исполнении Александра Анисимова

Назаровна , богомолка - в исполнении Галины Сидоровой

Ефимовна , богомолка - в исполнении Елены Станчиц

Федя , прохожий фабричный - в исполнении Алексея Тимощенко

Егор Мерик , бродяга - в исполнении Сергея Галустянца

Кузьма , проезжий - в исполнении Фалеса Зинковского

Кучер - в исполнении Виктора Чупрова

Сенная девушка - в исполнении Елизаветы Горчаковой

Творческая команда

Спектакль привлекает внимание не только интересным сценарием, но и высоким уровнем исполнения:

Инсценировка и постановка: Владимир Уваров

Художник-постановщик: Наталия Щепинская

Зав. пост. частью: Вячеслав Соболев

Вячеслав Соболев Музыкальное оформление: Антон Медведский

Ожидания зрителей

Эта дождливая ночь наполнит спектакль атмосферой таинственности и интриги. Зрители смогут стать свидетелями удивительных событий, которые идеально вписываются в контекст времени. Не упустите возможность увидеть, как пересекаются жизни героев и какие тайны открываются в отдаленном кабаке.