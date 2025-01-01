Спектакль На большой дороге

Встреча в отдаленном кабаке. Спектакль Владимира Уварова
Действие спектакля развивается в одном из отдаленных от жилой местности кабаков, где в 19 веке останавливались запоздалые путники. В этом уютном, но слегка зловещем месте судьбы пересекаются, а молчаливый дождь за окном создает атмосферу волнения и ожидания.
Персонажи и их истории
В рамках сюжета сталкиваются несколько интересных персонажей:
- Тихон Евстигнеев, содержатель кабака - в исполнении Николая Пархоменко
- Семен Сергеевич Борцов, разорившийся помещик - в исполнении Дмитрия Гудима
- Марья Егоровна, его жена - в исполнении Светланы Бакулиной
- Савва, старик-странник - в исполнении Александра Анисимова
- Назаровна, богомолка - в исполнении Галины Сидоровой
- Ефимовна, богомолка - в исполнении Елены Станчиц
- Федя, прохожий фабричный - в исполнении Алексея Тимощенко
- Егор Мерик, бродяга - в исполнении Сергея Галустянца
- Кузьма, проезжий - в исполнении Фалеса Зинковского
- Кучер - в исполнении Виктора Чупрова
- Сенная девушка - в исполнении Елизаветы Горчаковой
Творческая команда
Спектакль привлекает внимание не только интересным сценарием, но и высоким уровнем исполнения:
- Инсценировка и постановка: Владимир Уваров
- Художник-постановщик: Наталия Щепинская
- Зав. пост. частью: Вячеслав Соболев
- Музыкальное оформление: Антон Медведский
Ожидания зрителей
Эта дождливая ночь наполнит спектакль атмосферой таинственности и интриги. Зрители смогут стать свидетелями удивительных событий, которые идеально вписываются в контекст времени. Не упустите возможность увидеть, как пересекаются жизни героев и какие тайны открываются в отдаленном кабаке.