Спектакль На большой дороге

На большой дороге
На большой дороге

На большой дороге

Постановка
Странник 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Встреча в отдаленном кабаке. Спектакль Владимира Уварова

Действие спектакля развивается в одном из отдаленных от жилой местности кабаков, где в 19 веке останавливались запоздалые путники. В этом уютном, но слегка зловещем месте судьбы пересекаются, а молчаливый дождь за окном создает атмосферу волнения и ожидания.

Персонажи и их истории

В рамках сюжета сталкиваются несколько интересных персонажей:

  • Тихон Евстигнеев, содержатель кабака - в исполнении Николая Пархоменко
  • Семен Сергеевич Борцов, разорившийся помещик - в исполнении Дмитрия Гудима
  • Марья Егоровна, его жена - в исполнении Светланы Бакулиной
  • Савва, старик-странник - в исполнении Александра Анисимова
  • Назаровна, богомолка - в исполнении Галины Сидоровой
  • Ефимовна, богомолка - в исполнении Елены Станчиц
  • Федя, прохожий фабричный - в исполнении Алексея Тимощенко
  • Егор Мерик, бродяга - в исполнении Сергея Галустянца
  • Кузьма, проезжий - в исполнении Фалеса Зинковского
  • Кучер - в исполнении Виктора Чупрова
  • Сенная девушка - в исполнении Елизаветы Горчаковой

Творческая команда

Спектакль привлекает внимание не только интересным сценарием, но и высоким уровнем исполнения:

  • Инсценировка и постановка: Владимир Уваров
  • Художник-постановщик: Наталия Щепинская
  • Зав. пост. частью: Вячеслав Соболев
  • Музыкальное оформление: Антон Медведский

Ожидания зрителей

Эта дождливая ночь наполнит спектакль атмосферой таинственности и интриги. Зрители смогут стать свидетелями удивительных событий, которые идеально вписываются в контекст времени. Не упустите возможность увидеть, как пересекаются жизни героев и какие тайны открываются в отдаленном кабаке.

Режиссер
Владимир Уваров
В ролях
Николай Пархоменко
Дмитрий Гудим
Светлана Бакулина
Александр Анисимов
Галина Сидорова

Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Странник Санкт-Петербург, Цветочная, 16
от 800 ₽

