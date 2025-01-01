Спектакль На балу удачи

Спектакль Челябинского Молодежного театра о великой Эдит Пиаф

Маленькая, хрупкая, с выразительными руками и огромными глазами, покорившими весь мир – это Эдит Пиаф. Великая французская певица становится героиней нового спектакля, который погружает зрителей в трагическую и прекрасную историю её жизни. Спектакль основан на самых ярких и поворотных эпизодах из её судьбы, начавшейся на дне общества.

Не только биография

Однако это не просто биографический спектакль. Это вдохновляющий рассказ о преодолении и о том, что «из грязи могут расти цветы». Творческому человеку под силу создать самого себя, обогатить других и заставить любить и понимать жизнь.

Любовь и окружение

У Эдит Пиаф было много любви: она любила многих, и многие любили её. В спектакле все эти люди будут окружать певицу, словно в арене цирка, где, как и в жизни, существуют свои взлёты и падения.

Команда спектакля

В создании спектакля приняли участие:

Художник по костюмам: Елена Сластникова

Хореография: заслуженный артист России Виктор Панферов

Музыкальный руководитель: Анна Розенберг

Художник по свету: Владимир Петров

В роли Маленькой Эдит: Арина Романова

Приглашаем вас окунуться в мир Эдит Пиаф и узнать, как её жизнь стала символом любви и стойкости.