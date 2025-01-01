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На балу удачи
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Спектакль На балу удачи

История Эдит Пиаф в трактовке Молодежного театра
Постановка
Челябинский Молодежный театр 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль Челябинского Молодежного театра о великой Эдит Пиаф

Маленькая, хрупкая, с выразительными руками и огромными глазами, покорившими весь мир – это Эдит Пиаф. Великая французская певица становится героиней нового спектакля, который погружает зрителей в трагическую и прекрасную историю её жизни. Спектакль основан на самых ярких и поворотных эпизодах из её судьбы, начавшейся на дне общества.

Не только биография

Однако это не просто биографический спектакль. Это вдохновляющий рассказ о преодолении и о том, что «из грязи могут расти цветы». Творческому человеку под силу создать самого себя, обогатить других и заставить любить и понимать жизнь.

Любовь и окружение

У Эдит Пиаф было много любви: она любила многих, и многие любили её. В спектакле все эти люди будут окружать певицу, словно в арене цирка, где, как и в жизни, существуют свои взлёты и падения.

Команда спектакля

В создании спектакля приняли участие:

  • Художник по костюмам: Елена Сластникова
  • Хореография: заслуженный артист России Виктор Панферов
  • Музыкальный руководитель: Анна Розенберг
  • Художник по свету: Владимир Петров
  • В роли Маленькой Эдит: Арина Романова

Приглашаем вас окунуться в мир Эдит Пиаф и узнать, как её жизнь стала символом любви и стойкости.

Режиссер
Михаил Филимонов
В ролях
Ольга Телякова
Денис Филоненко
Борис Черев
Андрей Гаврилюк
Ринат Загидуллин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 31 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 600 ₽

Фотографии

На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи На балу удачи

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