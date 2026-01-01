Концерт произведений Имре Кальмана

Музыкальная квартира приглашает всех любителей оперетты на уникальный концерт «На балу у Кальмана». В программе прозвучат лучшие произведения венгерского композитора Имре Кальмана, который стал символом оперетты первой половины ХХ века. Его мелодии, романтические дуэты и изысканные вальсы, даже в самые трудные времена, дарили публике радость и настроения.

Исполнители

Ирина Суханова (сопрано)

Виктория Носовская (сопрано)

Дмитрий Бобров (тенор)

Александр Гладков (баритон)

Партия фортепиано: Сергей Семёнов

Ведущий: Игорь Афанасьев

Режиссёр: Светлана Романова

Программа концерта

Концерт включает в себя знаменитые номера из популярных оперетт:

Песня гусар из оперетты «Принцесса цирка»

Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва»

Дуэт Сильвы и Эдвина («Помнишь ли ты?») из оперетты «Сильва»

Ария Раджами из оперетты «Баядера»

Чардаш Марицы из оперетты «Марица»

Дуэт Теодоры и Мистера Икс («День нашей встречи») из оперетты «Принцесса цирка»

Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»

Песня Тассило («Кто придумал вас») из оперетты «Марица»

Ария Рауля из оперетты «Фиалка Монмартра»

Ария Сильвы («Частица черта в нас») из оперетты «Сильва»

Дуэт Теодоры и Мистера Икс («Кумир мой») из оперетты «Принцесса цирка»

Песня Нинон «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»

Танец «Шимми» из оперетты «Баядера»

Дуэт Сильвы и Эдвина («Много женщин есть на свете») из оперетты «Сильва»

Дуэт Теодоры и Мистера Икс («Мы не шли по жизни рядом») из оперетты «Принцесса цирка»

Песенка Бони («Без женщин жить нельзя на свете») из оперетты «Сильва»

Вальс («Счастьем это день отмечен») из оперетты «Сильва»

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.