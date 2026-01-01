Концерт произведений Имре Кальмана
Музыкальная квартира приглашает всех любителей оперетты на уникальный концерт «На балу у Кальмана». В программе прозвучат лучшие произведения венгерского композитора Имре Кальмана, который стал символом оперетты первой половины ХХ века. Его мелодии, романтические дуэты и изысканные вальсы, даже в самые трудные времена, дарили публике радость и настроения.
Исполнители
- Ирина Суханова (сопрано)
- Виктория Носовская (сопрано)
- Дмитрий Бобров (тенор)
- Александр Гладков (баритон)
Партия фортепиано: Сергей Семёнов
Ведущий: Игорь Афанасьев
Режиссёр: Светлана Романова
Программа концерта
Концерт включает в себя знаменитые номера из популярных оперетт:
- Песня гусар из оперетты «Принцесса цирка»
- Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва»
- Дуэт Сильвы и Эдвина («Помнишь ли ты?») из оперетты «Сильва»
- Ария Раджами из оперетты «Баядера»
- Чардаш Марицы из оперетты «Марица»
- Дуэт Теодоры и Мистера Икс («День нашей встречи») из оперетты «Принцесса цирка»
- Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»
- Песня Тассило («Кто придумал вас») из оперетты «Марица»
- Ария Рауля из оперетты «Фиалка Монмартра»
- Ария Сильвы («Частица черта в нас») из оперетты «Сильва»
- Дуэт Теодоры и Мистера Икс («Кумир мой») из оперетты «Принцесса цирка»
- Песня Нинон «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»
- Танец «Шимми» из оперетты «Баядера»
- Дуэт Сильвы и Эдвина («Много женщин есть на свете») из оперетты «Сильва»
- Дуэт Теодоры и Мистера Икс («Мы не шли по жизни рядом») из оперетты «Принцесса цирка»
- Песенка Бони («Без женщин жить нельзя на свете») из оперетты «Сильва»
- Вальс («Счастьем это день отмечен») из оперетты «Сильва»
Продолжительность
Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.