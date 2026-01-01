На балу у Кальмана

Возраст 6+
О концерте

Концерт произведений Имре Кальмана

Музыкальная квартира приглашает всех любителей оперетты на уникальный концерт «На балу у Кальмана». В программе прозвучат лучшие произведения венгерского композитора Имре Кальмана, который стал символом оперетты первой половины ХХ века. Его мелодии, романтические дуэты и изысканные вальсы, даже в самые трудные времена, дарили публике радость и настроения.

Исполнители

  • Ирина Суханова (сопрано)
  • Виктория Носовская (сопрано)
  • Дмитрий Бобров (тенор)
  • Александр Гладков (баритон)

Партия фортепиано: Сергей Семёнов

Ведущий: Игорь Афанасьев

Режиссёр: Светлана Романова

Программа концерта

Концерт включает в себя знаменитые номера из популярных оперетт:

  • Песня гусар из оперетты «Принцесса цирка»
  • Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва»
  • Дуэт Сильвы и Эдвина («Помнишь ли ты?») из оперетты «Сильва»
  • Ария Раджами из оперетты «Баядера»
  • Чардаш Марицы из оперетты «Марица»
  • Дуэт Теодоры и Мистера Икс («День нашей встречи») из оперетты «Принцесса цирка»
  • Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»
  • Песня Тассило («Кто придумал вас») из оперетты «Марица»
  • Ария Рауля из оперетты «Фиалка Монмартра»
  • Ария Сильвы («Частица черта в нас») из оперетты «Сильва»
  • Дуэт Теодоры и Мистера Икс («Кумир мой») из оперетты «Принцесса цирка»
  • Песня Нинон «Карамболина» из оперетты «Фиалка Монмартра»
  • Танец «Шимми» из оперетты «Баядера»
  • Дуэт Сильвы и Эдвина («Много женщин есть на свете») из оперетты «Сильва»
  • Дуэт Теодоры и Мистера Икс («Мы не шли по жизни рядом») из оперетты «Принцесса цирка»
  • Песенка Бони («Без женщин жить нельзя на свете») из оперетты «Сильва»
  • Вальс («Счастьем это день отмечен») из оперетты «Сильва»

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

