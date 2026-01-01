Оповещения от Киноафиши
Н. Римский-Корсаков «Шехеразада». П.И. Чайковский «Лебединое озеро»

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Сказочные сказания в исполнении Большого симфонического оркестра

3 апреля в Большом зале Московской консерватории пройдет незабываемый концерт, где главные герои — шедевры двух великих композиторов. Под звуки симфонической сюиты Шехеразада Римского-Корсакова и музыки из знаменитого балета Лебединое озеро Чайковского зрителей ждет поэтичная атмосфера, полная волшебства и романтики.

Виртуозные исполнители

Концерт проведет Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под руководством художника-дирижера Арсентия Ткаченко. Этот коллектив, основанный в 1930 году, считается одним из лучших симфонических оркестров мира, а его искусство отмечено многими международными наградами.

Шедевры классики

В первом отделении концерта зрители смогут насладиться Шехеразада — яркой симфонической сюитой, вдохновленной арабской сказочной традицией. Она рассказывает историю о царе Шахриаде и мудрой Шехеразаде, которая спасает себя, рассказывая ему захватывающие истории. Эта сюита полна изысканных мелодий и образов, что, безусловно, завладеет вниманием каждого слушателя.

Во втором отделении прозвучит музыка к балету Лебединое озеро. Этот балет стал знаковым для Чайковского и открыл новые горизонты в мире классической музыки. История любви принца Зигфрида и заколдованной королевы лебедей охватывает глубину человеческих переживаний и остается в сердце надолго.

Программа концерта

  • I отделение: Н. Римский-Корсаков — симфоническая сюита Шехеразада
  • II отделение: П. И. Чайковский — сюита из музыки балета Лебединое озеро

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Об исполнителях

Оркестр, носивший имя П. И. Чайковского с 1993 года, имеет богатую историю и яркие достижения. За эти годы он успел сотрудничать с великими музыкантами и дирижерами, одновременно развивая просветительскую деятельность и устраивая концерты в крупнейших залах мира.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Концерт рассчитан на аудиторию 6+ и состоит из двух отделений продолжительностью по 40 минут каждое.

Апрель
3 апреля пятница
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 800 ₽

Фотографии

Н. Римский-Корсаков «Шехеразада». П.И. Чайковский «Лебединое озеро» Н. Римский-Корсаков «Шехеразада». П.И. Чайковский «Лебединое озеро» Н. Римский-Корсаков «Шехеразада». П.И. Чайковский «Лебединое озеро»

