Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 500₽
Киноафиша Н. Римский-Корсаков. Опера "Снегурочка", ГАСК, дирижёр - В. Полянский

Н. Римский-Корсаков. Опера "Снегурочка", ГАСК, дирижёр - В. Полянский

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 декабря
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Вокруг света: орган, волынка, саксофон
12+
Классическая музыка
Вокруг света: орган, волынка, саксофон
24 июля в 20:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 800 ₽
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party
16+
Диско Фанк
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party
15 октября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
23 августа в 21:00 Жаровня
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше