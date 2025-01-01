Н. Римский-Корсаков "ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА"

Опера Н. Римского-Корсакова "Царская невеста" в Краснодарском театре "Премьера"

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное путешествие в мир оперы Н. Римского-Корсакова "Царская невеста". Это произведение в двух действиях погружает зрителей в атмосферу России XVI века, насыщенную страстной любовью и историческими драмами.

Создатели спектакля

Режиссёр-постановщик — главный режиссёр Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин. Под его руководством опера обретает новое звучание и глубину.

Музыкальным руководителем выступает художественный руководитель КТО «Премьера» им. Л.Г. Гатова Юрий Богатырев, обеспечивающий высокое качество исполнения.

Художник-постановщик Елена Вершинина, неоднократный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска», создала визуальный ряд, который дополняет музыкальную палитру спектакля.

Сюжет и исторический контекст

Литературной основой сюжета стала одноимённая историческая драма Льва Мея. В ней автор представил свою версию третьей женитьбы Ивана Грозного. Действие разворачивается осенью 1572 года в Александровской слободе, где переплетаются судьбы героев на фоне богатства и трагедий времени опричнины.

Спектакль исследует тему горячей и страстной любви в одну из самых драматичных эпох нашей страны, что делает его особенно актуальным и запоминающимся.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать зрителем этой уникальной оперы, которая сочетает в себе великолепную музыку, захватывающий сюжет и мастерство исполнителей. "Царская невеста" — это не просто спектакль, а настоящее событие в мире театра!