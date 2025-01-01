Меню
Ән мен әнші в Алматы
Киноафиша Ән мен әнші в Алматы

Ән мен әнші в Алматы

О концерте

Грандиозное шоу казахской эстрады

Концерты, собирающие самых ярких звезд казахской эстрады, радуют своих зрителей профессиональным уровнем исполнения и качественным звуком. На одной сцене выступают от 20 до 30 исполнителей первой величины — от признанных примадонн, таких как Макпал Жунусова, до молодых талантов, чей репертуар пока насчитывает всего несколько хитов.

Уникальная атмосфера живого концерта

Хотя записи этих концертов часто можно увидеть на крупнейших телеканалах страны, ничто не сравнится с живым звуком и той уникальной атмосферой, которую создают артисты. Каждый концерт превращается в настоящий праздник музыки, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события. Живое исполнение, яркие костюмы и незабываемые эмоции ждут вас на концерте, который запомнится на долгие годы.

Купить билет на концерт Ән мен әнші в Алматы

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

