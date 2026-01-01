Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Н. Луганский (фортепиано), АСО СПб филармонии, дирижёр - Д. Ботинис
Билеты от 6000₽
Киноафиша Н. Луганский (фортепиано), АСО СПб филармонии, дирижёр - Д. Ботинис

Н. Луганский (фортепиано), АСО СПб филармонии, дирижёр - Д. Ботинис

6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+
Билеты от 6000₽

О концерте

Концерт Николая Луганского и Академического симфонического оркестра в Зарядье

На сцене МКЗ «Зарядье» выступят знаменитый пианист Николай Луганский, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и дирижёр Димитрис Ботинис. В программе — Первый концерт Сергея Рахманинова и Симфония № 2 ми минор.

Николай Луганский: мастер Рахманинова

Николай Луганский, отмеченный множеством наград, известен как «главный рахманиновед» современности. Он посвятил значительную часть своего творчества музыке Сергея Рахманинова. Его интерпретация Первого концерта, написанного в молодые годы композитора, располагает к восприятию юношеского куража, виртуозности и смелых гармоний.

Симфония № 2: рубежная работа Рахманинова

Симфония № 2 ми минор, написанная Рахманиновым в середине его творческого пути, посвещается его учителю Сергею Танееву. Это произведение стало значимой вехой в его карьере и принесло ему международное признание.

Программа концерта

В рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» представить программу:

  • I отделение: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром фа-диез минор, op. 1
  • II отделение: Симфония № 2 ми минор, op. 27

Продолжительность концерта: I отделение — 40 минут, II отделение — 60 минут.

Стоит заметить, что программа может измениться, однако ожидания исполнителей и зрителей выглядят высокими!

Купить билет на концерт Н. Луганский (фортепиано), АСО СПб филармонии, дирижёр - Д. Ботинис

Помощь с билетами
Июнь
8 июня понедельник
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 6000 ₽

В ближайшие дни

Михаил Башаков
18+
Рок Джаз Блюз

Михаил Башаков

6 августа в 20:30 Ритм-блюз
от 1500 ₽
Hot Havana Orchestra
6+
Джаз

Hot Havana Orchestra

13 июня в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Классика в Кусково. Открытие фестиваля. Моцарт
6+
Классическая музыка

Классика в Кусково. Открытие фестиваля. Моцарт

31 мая в 18:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше