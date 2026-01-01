Н. Луганский (фортепиано), АСО СПб филармонии, дирижёр - Д. Ботинис

Концерт Николая Луганского и Академического симфонического оркестра в Зарядье

На сцене МКЗ «Зарядье» выступят знаменитый пианист Николай Луганский, Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и дирижёр Димитрис Ботинис. В программе — Первый концерт Сергея Рахманинова и Симфония № 2 ми минор.

Николай Луганский: мастер Рахманинова

Николай Луганский, отмеченный множеством наград, известен как «главный рахманиновед» современности. Он посвятил значительную часть своего творчества музыке Сергея Рахманинова. Его интерпретация Первого концерта, написанного в молодые годы композитора, располагает к восприятию юношеского куража, виртуозности и смелых гармоний.

Симфония № 2: рубежная работа Рахманинова

Симфония № 2 ми минор, написанная Рахманиновым в середине его творческого пути, посвещается его учителю Сергею Танееву. Это произведение стало значимой вехой в его карьере и принесло ему международное признание.

Программа концерта

В рамках IV Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» представить программу:

I отделение: Концерт № 1 для фортепиано с оркестром фа-диез минор, op. 1

II отделение: Симфония № 2 ми минор, op. 27

Продолжительность концерта: I отделение — 40 минут, II отделение — 60 минут.

Стоит заметить, что программа может измениться, однако ожидания исполнителей и зрителей выглядят высокими!