N-Code Band & Nadia Kuznetsova

Jazz Night с N-Code Band в клубе Эссе

«N-Code Band» — это современный джазовый проект, который завоевал известность благодаря яркому звучанию и мастерству своих участников. Вокалистка и пианистка Надя Кузнецова и басист Ник Лазарев, долгое время работавшие в американском шоу-бизнесе, знают, как создавать истинный джаз. В их коллективе выступают солисты экстра класса, что позволяет каждому концерту быть уникальным и запоминающимся.

Специальным гостем вечера станет тенор-саксофонист Стас Должков, выпускник Нью-Йоркской школы. Его участие обещает сделать программу еще более захватывающей.

Необычность концерта заключается в интерактивном общении Нади с залом. Ее легкий юмор и комментарии создают непринужденную атмосферу, которая не оставляет равнодушными зрителей. Этот вечер будет интересен настоящим ценителям комедии и джазовой музыки.

Зрители смогут насладиться живым джазовым полотно с интерпретациями вокальных мелодий, а также мастерством пианистической фразировки и креативными ритмами ударных. Формат современного джазового ансамбля включает в себя высокую технику исполнения, непредсказуемость и динамику, которые делают каждое выступление настоящим шоу.

Состав группы:

Пианино и вокал — Надя «Смит» Кузнецова.

Бас-гитара — Николай «Ник» Лазарев.

Барабаны — Александр «Алехандро» Иванов.

Обратите внимание: коллектив оставляет за собой право изменить состав участников, при этом сохраняется художественная насыщенность программы.