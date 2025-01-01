Н. Борисоглебский (скрипка), БСО, дирижёр - А. Рубин

Концерт в Зарядье: Никита Борисоглебский и Большой симфонический оркестр

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Алексея Рубина представит концерт, посвященный музыке трёх франко-бельгийских композиторов конца XIX – начала XX века. В программе прозвучит произведение в духе позднего романтизма и зарождающегося импрессионизма.

Программа концерта

Откроет концерт Поэма для скрипки Эрнеста Шоссона, написанная по просьбе французского скрипача Эжена Изаи. Эта работа вдохновлена литературой – Шоссон был под впечатлением от произведения Тургенева «Песнь торжествующей любви». Первоначально композитор планировал назвать своё произведение в честь повести, однако в итоге оставил его безымянным, при этом не потеряв романтический колорит.

Центром программы станет российская премьера Концерта для скрипки с оркестром ре минор Эжена Изаи. Восстановление партитуры, долгое время хранившейся в Джульярдской библиотеке, началось бельгийским музыковедом Ксавье Фалькесом в 2017 году. Запись этой работы была выпущена Никитой Борисоглебским в 2019 году в рамках проекта A Tribute to Ysaë, а мировая премьера состоялась в 2024 году в США.

По словам Никиты Борисоглебского, Изаи был критичен к своим произведениям: сам композитор никогда не исполнял свой концерт, и Ксавье Фалькес не нашёл упоминаний о нём в письмах и дневниках. Это говорит о том, что Изаи, вероятно, не был полностью удовлетворен своим творчеством на тот момент. Несмотря на это, концерт остаётся вдохновляющим трудом молодого гения.

Второе отделение

Во втором отделении прозвучит Симфония ре минор Сезара Франка – близкого друга Изаи. Эта симфония славится классической стройностью и ясностью выражения. Франк использует лейтмотивную технику, объединяя разные части цикла общими темами. Острота драмы в симфонии передается через «интонацию вопроса», открывающую первую часть, пронизывающую всё произведение и вызывающую разнообразные эмоции – от мрачной тревоги до просветлённой радости. Каждая из трёх частей представляет собой шаг в развитии драмы, объединённой единством тематики.

Программа

В программе возможны изменения.

I отделение:

Шоссон - Поэма для скрипки с оркестром, op. 25

Изаи - Концерт для скрипки с оркестром ре минор (российская премьера)

II отделение: