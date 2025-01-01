Н. Борисоглебский (скрипка), БСО, дирижёр - А. Рубин

Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Алексея Рубина представит концерт, посвященный музыке трёх франко-бельгийских композиторов конца XIX – начала XX века. В программе прозвучит произведение в духе позднего романтизма и зарождающегося импрессионизма.
Откроет концерт Поэма для скрипки Эрнеста Шоссона, написанная по просьбе французского скрипача Эжена Изаи. Эта работа вдохновлена литературой – Шоссон был под впечатлением от произведения Тургенева «Песнь торжествующей любви». Первоначально композитор планировал назвать своё произведение в честь повести, однако в итоге оставил его безымянным, при этом не потеряв романтический колорит.
Центром программы станет российская премьера Концерта для скрипки с оркестром ре минор Эжена Изаи. Восстановление партитуры, долгое время хранившейся в Джульярдской библиотеке, началось бельгийским музыковедом Ксавье Фалькесом в 2017 году. Запись этой работы была выпущена Никитой Борисоглебским в 2019 году в рамках проекта A Tribute to Ysaë, а мировая премьера состоялась в 2024 году в США.
По словам Никиты Борисоглебского, Изаи был критичен к своим произведениям: сам композитор никогда не исполнял свой концерт, и Ксавье Фалькес не нашёл упоминаний о нём в письмах и дневниках. Это говорит о том, что Изаи, вероятно, не был полностью удовлетворен своим творчеством на тот момент. Несмотря на это, концерт остаётся вдохновляющим трудом молодого гения.
Во втором отделении прозвучит Симфония ре минор Сезара Франка – близкого друга Изаи. Эта симфония славится классической стройностью и ясностью выражения. Франк использует лейтмотивную технику, объединяя разные части цикла общими темами. Острота драмы в симфонии передается через «интонацию вопроса», открывающую первую часть, пронизывающую всё произведение и вызывающую разнообразные эмоции – от мрачной тревоги до просветлённой радости. Каждая из трёх частей представляет собой шаг в развитии драмы, объединённой единством тематики.
