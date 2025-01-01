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mzlff
Билеты от 3500₽
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mzlff

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Летний концерт mzlff на MTC Live в "Лужниках"

Лето — это время солнечных дней и ярких впечатлений. Чтобы вы смогли насладиться этим сезоном по полной, мы приглашаем вас на уютный летний концерт, который пройдет 3 августа на площадке MTC Live в «Лужниках».

Специальная программа

На концерте mzlff вас ждет уникальная программа, созданная для теплого воскресного вечера. Илья Мазеллов проведет зрителей через весь свой творческий путь — от первых концертов до масштабных выступлений на стадионах.

Не пропустите!

Мы очень ждем вас на этом незабываемом событии! Не упустите возможность провести летний вечер в компании хорошей музыки и интересных историй. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 3500 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
4 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
0+
Вечеринка
Почта любви
8 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
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0+
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23 сентября в 19:00 Театр им. Булгакова
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