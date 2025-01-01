Летний концерт mzlff на MTC Live в "Лужниках"

Лето — это время солнечных дней и ярких впечатлений. Чтобы вы смогли насладиться этим сезоном по полной, мы приглашаем вас на уютный летний концерт, который пройдет 3 августа на площадке MTC Live в «Лужниках».

Специальная программа

На концерте mzlff вас ждет уникальная программа, созданная для теплого воскресного вечера. Илья Мазеллов проведет зрителей через весь свой творческий путь — от первых концертов до масштабных выступлений на стадионах.

Не пропустите!

Мы очень ждем вас на этом незабываемом событии! Не упустите возможность провести летний вечер в компании хорошей музыки и интересных историй. Увидимся на концерте!