30 сентября на сцене «Колизей арены» маэстро Игорь Пономаренко и восхитительный «IPorchestra» представят новую программу «Мюзиклы. Мировые Хиты». Этот концерт — уникальная возможность услышать знаменитые арии из легендарных мюзиклов, ставших классикой театрального искусства.
В программе прозвучат популярные произведения, такие как:
И это лишь небольшая часть музыкального материала, который ждет зрителей этой вечерней программы!
Лучшие голоса Санкт-Петербургских музыкальных театров — Антон Авдеев, Игорь Кроль, Наталия Величко и Ольга Буйволова — согреют ваши сердца великолепными исполнениями.
За пультом — самый очаровательный дирижер Санкт-Петербурга и основатель «Терем Квартета» Игорь Пономаренко. В этот вечер вы сможете насладиться живым звуком симфонического оркестра и потрясающим вокалом, который заставит вас забыть о повседневности.
Все мюзиклы мира на одной сцене в самом центре Петербурга. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого опыта!
Место проведения: «Колизей Арена», Невский проспект, 100. Начало в 19:00.