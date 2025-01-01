Меню
Мюзиклы. Мировые Хиты
Киноафиша Мюзиклы. Мировые Хиты

Мюзиклы. Мировые Хиты

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мюзиклы. Мировые Хиты в Колизей арене

30 сентября на сцене «Колизей арены» маэстро Игорь Пономаренко и восхитительный «IPorchestra» представят новую программу «Мюзиклы. Мировые Хиты». Этот концерт — уникальная возможность услышать знаменитые арии из легендарных мюзиклов, ставших классикой театрального искусства.

Известные хиты мюзиклов

В программе прозвучат популярные произведения, такие как:

  • «Призрак оперы»
  • «Мулен Руж»
  • «Чикаго»
  • «Нотер-Дам де Пари»
  • «Вестсайдская история»
  • «Ромео и Джульетта»
  • «Кабаре»

И это лишь небольшая часть музыкального материала, который ждет зрителей этой вечерней программы!

Звезды на сцене

Лучшие голоса Санкт-Петербургских музыкальных театров — Антон Авдеев, Игорь Кроль, Наталия Величко и Ольга Буйволова — согреют ваши сердца великолепными исполнениями.

Очарование живого звука

За пультом — самый очаровательный дирижер Санкт-Петербурга и основатель «Терем Квартета» Игорь Пономаренко. В этот вечер вы сможете насладиться живым звуком симфонического оркестра и потрясающим вокалом, который заставит вас забыть о повседневности.

Театр в сердце Петербурга

Все мюзиклы мира на одной сцене в самом центре Петербурга. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого опыта!

Место проведения: «Колизей Арена», Невский проспект, 100. Начало в 19:00.

В других городах
Сентябрь
30 сентября вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1300 ₽

