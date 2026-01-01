Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мюзикл-шоу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»
Киноафиша Мюзикл-шоу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

Спектакль Мюзикл-шоу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

12+
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл-шоу: Золотая коллекция музыкального театра в Сочи

Светлана Светикова, Надежда Проскурина, Эд Шульжевский, Денис Дэмкив, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты представляют фантастическую театрализованную программу мюзикл-шоу. В центре внимания фраза: «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой». За последние 10 лет она стала культовой и символизирует эпоху мюзикла в современной российской культуре.

Жанр мюзикла продолжает набирать популярность в России. Москва и Санкт-Петербург по праву можно считать «русским Бродвеем», где идут десятки громких проектов.

Артисты, выступающие в мюзикл-шоу, известны своим участием в таких успешных постановках, как «Нотр-Дам-де-Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте-Кристо», «Мамма Миа» и «Метро». Программа «Мюзикл-шоу» была создана, чтобы предоставить зрителям уникальную возможность познакомиться с богатым наследием мирового музыкального театра и насладиться любимыми ариями, такими как «Belle» и «Короли ночной Вероны», в великолепном живом исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

Динамика и творчество в каждом отрывке

Мюзикл-шоу — это яркая и динамичная театрализованная программа, в которой звучат не только арии из знаменитых мюзиклов, но и демонстрируются отрывки из спектаклей, связные единой историей интересным конферансом. Первое отделение посвящено легендарной истории «Нотр-Дам-де-Пари», а второе — классической истории Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе, поданные с запоминающимся «живым» исполнением.

Насладитесь волшебством мюзикла

Приходите и погрузитесь в удивительный мир мюзикла! Вас ждут великолепные голоса и самое лучшее из золотой коллекции мюзиклов, завоевавших мировую славу.

В ролях
Светлана Светикова
Денис Дэмкив

Купить билет на спектакль Мюзикл-шоу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
27 июня суббота
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽
19 июля воскресенье
20:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Шоу-балет «Тодес»
12+
Балет

Шоу-балет «Тодес»

14 июля в 20:00 Зимний театр
от 2000 ₽
DS Crew. Второй сольный концерт
0+
Пластический

DS Crew. Второй сольный концерт

17 августа в 20:00 Зимний театр
от 2000 ₽
Почему я?
18+
Драма Моноспектакль

Почему я?

21 августа в 20:00 Зимний театр
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше