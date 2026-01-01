Спектакль Мюзикл-шоу: «Нотр Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта»

Мюзикл-шоу: Золотая коллекция музыкального театра в Сочи

Светлана Светикова, Надежда Проскурина, Эд Шульжевский, Денис Дэмкив, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты представляют фантастическую театрализованную программу мюзикл-шоу. В центре внимания фраза: «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой». За последние 10 лет она стала культовой и символизирует эпоху мюзикла в современной российской культуре.

Жанр мюзикла продолжает набирать популярность в России. Москва и Санкт-Петербург по праву можно считать «русским Бродвеем», где идут десятки громких проектов.

Артисты, выступающие в мюзикл-шоу, известны своим участием в таких успешных постановках, как «Нотр-Дам-де-Пари», «Ромео и Джульетта», «Кабаре», «Три мушкетера», «Монте-Кристо», «Мамма Миа» и «Метро». Программа «Мюзикл-шоу» была создана, чтобы предоставить зрителям уникальную возможность познакомиться с богатым наследием мирового музыкального театра и насладиться любимыми ариями, такими как «Belle» и «Короли ночной Вероны», в великолепном живом исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

Мюзикл-шоу — это яркая и динамичная театрализованная программа, в которой звучат не только арии из знаменитых мюзиклов, но и демонстрируются отрывки из спектаклей, связные единой историей интересным конферансом. Первое отделение посвящено легендарной истории «Нотр-Дам-де-Пари», а второе — классической истории Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе, поданные с запоминающимся «живым» исполнением.

