Мюзикл Призрак оперы The Phantom of the Opera. Орган и солисты в Соборе при Свечах

Концертная версия мюзикла «Призрак оперы»

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском, 20) приглашает зрителей на уникальное музыкальное событие. Здесь, в сердце города, установлен исторический голландский орган 1910 года, привезенный из Нидерландов в 2020 году, который станет важной частью исполнения.

В этот вечер ансамбль солистов представит концертную версию одного из самых кассовых мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы» на языке оригинала. Мюзикл основан на романе французского писателя Гастона Леру и предлагает зрителям заглянуть в мир тайн и страстей.

Загадочный сюжет

Действие мюзикла разворачивается в Парижской опере, где обитает загадочный Призрак, скрывающий свое лицо под маской. Его влияние на артистов и требования к постановкам вызывают страх и трепет. В центре истории — Призрак и его неразделенная любовь к певице Кристине Даэ. Конфликт между ревностью и отвержением толкает его на крайние меры, включая похищение Кристины и ее возлюбленного Рауля.

Музыка, наполняющая пространство

Орган, словно голос судьбы, будет наполнять собор мистическими аккордами. Виолончель с ее глубоким звучанием добавит трагизма и романтики, сплетаясь с голосами солистов. Вместе они создадут уникальную симфонию страсти, которая перенесет вас в атмосферу красоты, трагедии и вечной любви.

Исполнители

Дарья Тюлягина, меццо-сопрано — Кристина

Александр Дьяков, баритон — Призрак

Ярослав Буравченко, тенор — Рауль

Эвелина Прокопенко, сопрано — Мэг

Евгения Капитонова, сопрано — Карлотта

Екатерина Филимонова — виолончель

Иван Мокшин — орган

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность увидеть это незабываемое выступление и насладиться великолепием музыки и архитектуры!