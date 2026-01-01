Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах
Киноафиша Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах

Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Мюзикл «Призрак оперы» в органном исполнении в церкви Бенуа

Петербург – это не только знаменитые проспекты и площади, но и уникальные архитектурные жемчужины. Одной из таких является римско-католическая церковь Посещения Пресвятой Девы Марией Елизаветы, созданная выдающимся зодчим Николаем Бенуа. В ноябре 2025 года здесь начнется серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа», где лучшие органисты порадуют зрителей разнообразием программ.

Перед каждым концертом настоятель храма проведет уникальную экскурсию, во время которой вы узнаете увлекательные факты из истории храма и посетите семейное захоронение династии Бенуа в церковной крипте. Здание было возведено в неороманском стиле в 1856–1859 годах, а в 1877–1879 годах Бенуа добавил колокольню, что, по его мнению, нарушило гармонию первоначального замысла.

Концертная версия мюзикла «Призрак оперы»

В этом сезоне зрителям предоставляется уникальная возможность услышать концертную версию одного из самых известных мюзиклов «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера в исполнении ансамбля солистов. Эта версия создана на языке оригинала и предложит вам вновь оказаться в мире тайн и страстей.

Музыка мюзикла, полна эмоций и загадочности, будет сопровождаться звуками органа, создавая атмосферу, где орган словно становится голосом самой судьбы. Виолончель дополнит атмосферу, подчеркнув трагизм, романтику и глубину каждой сцены, а голоса солистов сольются в единую симфонию страсти и любви.

Сюжетная линия и персонажи

Сюжет разворачивается в историческом здании Парижской оперы, где таинственный Призрак, скрывающий лицо под маской, преследует артистов, внушая им страх и влияя на репертуар. Он влюблен в певицу Кристину Даэ и требует ее любви в ответ, хотя сердце красавицы принадлежит другому – Раулю. Ревность и отвержение толкают Призрака на поступки, нарушая мир оперы.

Сострадание Кристины меняет Призрака, и он понимает, что его страсть разрушительна. Его загадка и тайна остаются в стенах оперы, а музыка продолжает жить в сердцах зрителей.

Уникальность концерта

Этот концерт – великолепная возможность услышать любимые мелодии в камерном исполнении и оценить красоту архитектуры, в которой происходит действие. Отметим, что в продаже будут доступны билеты двух категорий – с экскурсиями и без.

Концертные исполнители:

  • Дарья Тюлягина, меццо-сопрано – Кристина
  • Александр Дьяков, баритон – Призрак
  • Ярослав Буравченко, тенор – Рауль
  • Эвелина Прокопенко, сопрано – Мэг
  • Евгения Капитонова, сопрано – Карлотта
  • Екатерина Филимонова – виолончель
  • Иван Мокшин – орган

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
1 марта воскресенье
15:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽
11 апреля суббота
19:30
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Stand Up Концерт: Лучшие Шутки
18+
Юмор
Stand Up Концерт: Лучшие Шутки
6 марта в 19:00 Homie Lounge
от 500 ₽
ВИА «Пролетарское танго»
6+
Эстрада
ВИА «Пролетарское танго»
8 марта в 21:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
27 марта в 19:00 Суарэ
от 1190 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше