Мюзикл «Призрак оперы (The Phantom of the Opera)». Орган и солисты в Соборе при Свечах

Мюзикл «Призрак оперы» в органном исполнении в церкви Бенуа

Петербург – это не только знаменитые проспекты и площади, но и уникальные архитектурные жемчужины. Одной из таких является римско-католическая церковь Посещения Пресвятой Девы Марией Елизаветы, созданная выдающимся зодчим Николаем Бенуа. В ноябре 2025 года здесь начнется серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа», где лучшие органисты порадуют зрителей разнообразием программ.

Перед каждым концертом настоятель храма проведет уникальную экскурсию, во время которой вы узнаете увлекательные факты из истории храма и посетите семейное захоронение династии Бенуа в церковной крипте. Здание было возведено в неороманском стиле в 1856–1859 годах, а в 1877–1879 годах Бенуа добавил колокольню, что, по его мнению, нарушило гармонию первоначального замысла.

Концертная версия мюзикла «Призрак оперы»

В этом сезоне зрителям предоставляется уникальная возможность услышать концертную версию одного из самых известных мюзиклов «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера в исполнении ансамбля солистов. Эта версия создана на языке оригинала и предложит вам вновь оказаться в мире тайн и страстей.

Музыка мюзикла, полна эмоций и загадочности, будет сопровождаться звуками органа, создавая атмосферу, где орган словно становится голосом самой судьбы. Виолончель дополнит атмосферу, подчеркнув трагизм, романтику и глубину каждой сцены, а голоса солистов сольются в единую симфонию страсти и любви.

Сюжетная линия и персонажи

Сюжет разворачивается в историческом здании Парижской оперы, где таинственный Призрак, скрывающий лицо под маской, преследует артистов, внушая им страх и влияя на репертуар. Он влюблен в певицу Кристину Даэ и требует ее любви в ответ, хотя сердце красавицы принадлежит другому – Раулю. Ревность и отвержение толкают Призрака на поступки, нарушая мир оперы.

Сострадание Кристины меняет Призрака, и он понимает, что его страсть разрушительна. Его загадка и тайна остаются в стенах оперы, а музыка продолжает жить в сердцах зрителей.

Уникальность концерта

Этот концерт – великолепная возможность услышать любимые мелодии в камерном исполнении и оценить красоту архитектуры, в которой происходит действие. Отметим, что в продаже будут доступны билеты двух категорий – с экскурсиями и без.

Концертные исполнители:

Дарья Тюлягина, меццо-сопрано – Кристина

Александр Дьяков, баритон – Призрак

Ярослав Буравченко, тенор – Рауль

Эвелина Прокопенко, сопрано – Мэг

Евгения Капитонова, сопрано – Карлотта

Екатерина Филимонова – виолончель

Иван Мокшин – орган

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуется для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!