Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Величественном Соборе при Свечах

Необычный концерт в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, находится римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Этот архитектурный шедевр был спроектирован великим зодчим Николаем Бенуа и стал настоящей жемчужиной города.

В ноябре 2025 года здесь откроется новая точка органного притяжения. Серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» соберет лучших органистов современности. Но это еще не все! Перед каждым концертом состоится экскурсия, на которой настоятель храма расскажет об интересных фактах из истории его создания и проведет посетителей к семейному захоронению династии Бенуа в церковной крипте.

Архитектурные детали и исторический контекст

Храм был построен в неороманском стиле в 1856–1859 годах, а колокольня добавлена по желанию прихода в 1877–1879 годах, что весьма огорчило самого архитектора, испортив его замысел. В советское время церковь была закрыта, а кладбище уничтожено, но в начале XXI века храм был возвращён верующим.

Музыкальная программа и исполнители

Зрителей ждёт захватывающее музыкальное путешествие в мир французской романтики и готической драмы. Величественное пространство храма наполнит концертная версия мюзикла Notre Dame de Paris, исполненная оперными певцами в сопровождении инструментов. Звуки скрипки и виолончели в сочетании с мощными аккордами органа создадут уникальную палитру чувств.

Вокалисты, обладающие не только великолепными голосами, но и актерским мастерством, перенесут вас в Париж XV века. Исполнение на языке оригинала позволит глубже ощутить эмоции и драму, запечатлённые в бессмертном романе Виктора Гюго. Слушатели смогут насладиться популярными мелодиями, такими как «Belle», «Danse mon Esmeralda», «Le temps des cathédrales» и другими.

Уникальное событие для всех зрителей

Этот концерт — не просто музыкальное представление, это возможность пережить вместе с героями их приключения, испытывая катарсис и очищение души. Вы сможете стать частью этого волшебного события в облике величия старинного собора.

Не упустите шанс окунуться в мир Notre Dame de Paris! В продаже доступны билеты двух категорий — с экскурсионным обслуживанием и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Исполнители и роли

Сергей Чепурко (бас) – Квазимодо

Дарья Тюлягина (меццо-сопрано) – Эсмеральда

Евгения Капитонова (сопрано) – Флёр де Лис

Эвелина Прокопенко – вокал

Кристина Асташкина – скрипка (Фебус)

Екатерина Филимонова – виолончель (Гренгуар)

Иван Мокшин – орган (электронный орган Johannus)

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.