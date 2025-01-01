Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Соборе

Музыкальный спектакль Notre Dame de Paris в шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC готова порадовать вас чем-то совершенно особенным и незабываемым. Серия концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга — станет настоящим подарком для меломанов и ценителей прекрасного.

Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в одном из самых живописных мест города, на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Это место с богатой историей, атмосферой псевдороманского стиля и удивительной акустикой.

Погружение в мир французской романтики

Величественное пространство храма наполнят лучшие песни мюзикла Notre Dame de Paris. Концертная версия нашумевшей постановки будет исполнена оперными певцами в сопровождении ансамбля инструментов. Звуки скрипки и виолончели, переплетаясь с мощными аккордами органа, создадут неповторимую палитру чувств, заставляя сердца биться в унисон с судьбами героев.

Исполнители и их роли

Вас ждут вокалисты, обладающие не только великолепными голосами, но и актерским мастерством, которые перенесут вас в Париж XV века. Их исполнение на языке оригинала позволит ощутить всю глубину и красоту французской речи, передавая страсть и драматизм музыки. Вы заново прочувствуете в музыкальном воплощении историю ненависти, любви, страсти и предательства, запечатленную в бессмертном романе Виктора Гюго.

Вот кто из исполнителей займёт сцену:

Сергей Чепурко - Квазимодо (бас)

Дарья Тюлягина - Эсмеральда (меццо-сопрано)

Евгения Капитонова - Флёр де Лис (сопрано)

Кристина Асташкина - вокал

Екатерина Филимонова - виолончель, Гренгуар

Иван Мокшин - орган (электронный орган Johannus)

Музыка и эмоции

Мелодии композитора Риккардо Коччанте, такие как Belle, Danse mon Esmeralda и Le temps des cathédrales, стали хитами еще до официального выхода мюзикла. Они лаконично передадут все основные перипетии сюжета, оставляя долгое музыкальное послевкусие.

Уникальная атмосфера

Этот концерт — не просто музыкальное представление, это путешествие во времени и пространстве, в мир, где любовь и ненависть, добро и зло переплетаются в сложный клубок человеческих страстей. Это катарсис, очищение души, возможность пережить вместе с героями их боль и радость.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, окунуться в мир Notre Dame de Paris в атмосфере таинственности и величия старинного собора. Позвольте музыке и голосам перенести вас в самое сердце Парижа эпохи Возрождения.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; мероприятие предназначено для зрителей старше 6 лет.