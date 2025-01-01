Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Готическом Соборе при Свечах

Петербург – это не только Невский проспект, Дворцовая площадь и Летний сад. В потаенном уголке города, вдали от шумных толп туристов, возвышается белоснежный шпиль римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы. Здание, спроектированное выдающимся зодчим Николаем Бенуа, станет новой точкой органного притяжения в ноябре 2025 года.
В рамках этой уникальной серии концертов лучшие органисты представят разнообразные музыкальные программы. Но это не все! Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, познакомив вас с увлекательной историей храма и семейным захоронением великой династии Бенуа, находящимся в церковной крипте.
Архитектурный шедевр Бенуа был оформлен в неороманском стиле в 1856–1859 годах. Впоследствии, в 1877–1879 годах, по просьбе прихода была добавлена колокольня, что крайне не понравилось самому архитектору: его изначальная идея утратила гармонию. Замечу, что в советское время кладбище было уничтожено, а храм закрыт, но в начале XXI века здание было передано верующим.
Приготовьтесь к музыкальному спектаклю, который перенесет вас в эпоху французской романтики и готической драмы. Исполнители представят концертную версию знаменитого мюзикла Notre Dame de Paris. Уникальное исполнение произведений, таких как Belle, Danse mon Esmeralda и Le temps des cathédrales, создаст неповторимую палитру чувств.
Оперные певцы, обладающие прекрасными голосами и актерским мастерством, перенесут вас в Париж XV века. Вокалистам удастся передать страсть и драматизм музыки на языке оригинала, позволяя вам почувствовать всю глубину и красоту французской речи.
Этот концерт – это не просто музыкальное представление, это настоящая путешествие во времени и пространстве, где переплетаются любовь и ненависть, добро и зло. Это катарсис, позволяющий пережить вместе с героями их радости и страдания.
В продаже доступны билеты двух категорий – с экскурсией и без. Экскурсия начнется за 30 минут до концерта.
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.