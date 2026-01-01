Спектакль Мюзикл навсегда

Музыкальный вечер любимых мелодий

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится мюзикл, посвященный самым любимым мелодиям зарубежного и российского мюзик-холла. Это событие привлечет внимание не только поклонников жанра, но и всех ценителей качественного вокального исполнения.

Исполнители и программа

На сцене выступят выдающиеся артисты:

Герман Уколов — фортепиано

Анна Вараксина — сопрано

Анастасия Хахалина — сопрано

Марина Филатова — сопрано

Ульяна Выграненко — меццо-сопрано

Николай Литвинцев — тенор

Владимир Коварский — бас

Вероника Ковальчук — фортепиано

Вадим Тихоненко — художественное слово

Автором и ведущей вечера станет Елена Тарасевич.

Целевая аудитория

Этот мюзикл станет настоящим открытием для всех любителей мюзик-холла. Уникальная программа обещает подарить зрителям незабываемые моменты!

Приходите насладиться волшебством музыки и великолепного исполнения!