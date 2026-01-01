Спектакль Мюзикл навсегда

Оповещения от Киноафиши
12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный вечер любимых мелодий

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится мюзикл, посвященный самым любимым мелодиям зарубежного и российского мюзик-холла. Это событие привлечет внимание не только поклонников жанра, но и всех ценителей качественного вокального исполнения.

Исполнители и программа

На сцене выступят выдающиеся артисты:

  • Герман Уколов — фортепиано
  • Анна Вараксина — сопрано
  • Анастасия Хахалина — сопрано
  • Марина Филатова — сопрано
  • Ульяна Выграненко — меццо-сопрано
  • Николай Литвинцев — тенор
  • Владимир Коварский — бас
  • Вероника Ковальчук — фортепиано
  • Вадим Тихоненко — художественное слово

Автором и ведущей вечера станет Елена Тарасевич.

Целевая аудитория

Этот мюзикл станет настоящим открытием для всех любителей мюзик-холла. Уникальная программа обещает подарить зрителям незабываемые моменты!

Приходите насладиться волшебством музыки и великолепного исполнения!

 

Апрель
28 апреля вторник
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 400 ₽

