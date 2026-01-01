Спектакль Мюзикл навсегда

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится мюзикл, посвященный самым любимым мелодиям зарубежного и российского мюзик-холла. Это событие привлечет внимание не только поклонников жанра, но и всех ценителей качественного вокального исполнения.
На сцене выступят выдающиеся артисты:
Автором и ведущей вечера станет Елена Тарасевич.
Этот мюзикл станет настоящим открытием для всех любителей мюзик-холла. Уникальная программа обещает подарить зрителям незабываемые моменты!
Приходите насладиться волшебством музыки и великолепного исполнения!