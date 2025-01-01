Спектакль Мюзикл навсегда!

"Мюзикл навсегда". Ревю в 2 отделениях

Ревю в 2 отделениях продолжительностью 2 часа 30 минут подарит зрителям увлекательное путешествие по страницам самых популярных мировых мюзиклов. Под руководством музыкального директора и дирижёра-постановщика, заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, и режиссёра, балетмейстера-постановщика, заслуженного деятеля искусств этого региона Александра Мацко, вас ждёт незабываемое театральное зрелище.

Творческий коллектив

В спектакле участвуют ведущие солисты, хор, балет и детская студия Музыкального театра. Особое внимание стоит уделить аранжировщикам: заслуженному деятелю искусств России Александру Гончарову, Денису Ивенскому и Сергею Сорокину, благодаря которым зрители смогут насладиться утонченными музыкальными интерпретациями.

Сценография и костюмы

Сценографией и видеоконтентом занималась заслуженный работник культуры Краснодарского края Татьяна Баранова, а художник по костюмам Анна Арутюнова создала уникальные наряды, приближенные к оригинальным образцам мюзиклов. Это позволит зрителям ощутить все богатство жанра и высокое мастерство театральной команды.

О ревю

В "Мюзикле навсегда" зрители окажутся в центре любовных историй со счастливым финалом и драматических сюжетов с печальным завершением. Благодаря потрясающему вокалу обворожительных актрис и элегантных актёров Краснодарского музыкального театра, каждый номер будет наполнен эмоциями и красотой мелодий знаменитых композиторов.

Интересные факты

Премьера ревю состоялась на фестивале "Четыре времени года. Лето. Мюзикл" 15 июня 2014 года.

Концерт открывает большой пролог об истории мюзикла с участием всей труппы Краснодарского музыкального театра и приглашённого солиста Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Ивана Корытова. Аранжировку пролога подготовил заслуженный деятель искусств России Александр Гончаров.

Не упустите возможность насладиться этим великолепным спектаклем, который сочетает в себе лучшие традиции международного мюзиклового искусства!