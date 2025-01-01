Спектакль Мюзикл без границ

Зажигательное мюзикловое шоу в Свердловской детской филармонии

На сцене Екатерининского зала зрителей ожидает яркое шоу с песнями и танцами, которое представят артисты Театра мюзика. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыкального театра!

Музыкальное сопровождение от мастеров

За музыку в этой увлекательной программе отвечает джазовый квинтет под руководством виртуозного музыканта Антона Зубарева. Его магия на сцене добавит живости и энергии, что сделает вечер незабываемым.

Знакомство с мюзикловыми хитами

В концерте прозвучат главные хиты из знаменитых мюзиклов, таких как:

«Вестсайдская история»

«Кошки»

«Ромео и Джульетта»

«Нотр-Дам де Пари»

«Призрак оперы»

«Юнона и Авось»

Этот концерт станет отличной возможностью погрузиться в мир музыкального театра и насладиться непревзойденными мелодиями, которые покорили сердца зрителей по всему миру.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и насладиться невероятным сочетанием музыки и театра!