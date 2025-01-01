Меню
Мюзикл без границ
Киноафиша Мюзикл без границ

Спектакль Мюзикл без границ

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зажигательное мюзикловое шоу в Свердловской детской филармонии

На сцене Екатерининского зала зрителей ожидает яркое шоу с песнями и танцами, которое представят артисты Театра мюзика. Это событие станет настоящим праздником для любителей музыкального театра!

Музыкальное сопровождение от мастеров

За музыку в этой увлекательной программе отвечает джазовый квинтет под руководством виртуозного музыканта Антона Зубарева. Его магия на сцене добавит живости и энергии, что сделает вечер незабываемым.

Знакомство с мюзикловыми хитами

В концерте прозвучат главные хиты из знаменитых мюзиклов, таких как:

  • «Вестсайдская история»
  • «Кошки»
  • «Ромео и Джульетта»
  • «Нотр-Дам де Пари»
  • «Призрак оперы»
  • «Юнона и Авось»

Этот концерт станет отличной возможностью погрузиться в мир музыкального театра и насладиться непревзойденными мелодиями, которые покорили сердца зрителей по всему миру.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и насладиться невероятным сочетанием музыки и театра!

Купить билет на спектакль Мюзикл без границ

Февраль
14 февраля суббота
18:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 600 ₽

