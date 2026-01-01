Спектакль 12 стульев

Мюзикл «12 стульев» в театре на Мельникова

Друзья, готовьтесь к незабываемому спектаклю, который перенесет вас в мир авантюр, юмора и музыки! На нашей сцене — динамичный и эмоциональный мюзикл по мотивам легендарного фильма «12 стульев».

Знакомые персонажи в новом формате

В мюзикле оживут знакомые с детства персонажи — изобретательный Остап Бендер, трогательный Киса Воробьянинов и эксцентричная Эллочка-людоедка. Вместе они расскажут захватывающую историю о поисках сокровищ, спрятанных в стульях. Главным сокровищем этого спектакля, конечно, станет музыка! Вас ждут полюбившиеся песни из фильма, которые зазвучат с новой силой в исполнении талантливых артистов.

Яркая атмосфера 20-х годов

Яркие декорации, стильные костюмы и зажигательные номера создают неповторимую атмосферу 20-х годов XX века с современным акцентом. Вы будете смеяться, подпевать и аплодировать, ведь каждый номер мюзикла — это отдельная история, наполненная энергией, юмором и глубоким смыслом!

Семейное развлечение для всех поколений

«12 стульев» — это не просто спектакль, это настоящий праздник, который объединяет поколения. Приходите всей семьей, чтобы насладиться историей, уже давно ставшей классикой, но вновь заигравшей новыми красками!

При покупке билетов и посещении спектаклей в театре на Мельникова не требуются паспортные данные!