Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мюнхгаузен
Киноафиша Мюнхгаузен

Спектакль Мюнхгаузен

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Наталья Слащева
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Увлекательное путешествие в мир фантазий Мюнхгаузена

Вас ждет увлекательное путешествие в мир невероятных приключений и волшебства! Спектакль «Мюнхгаузен» обещает удивить зрителей нестандартными сюжетными поворотами и яркими образами. В программе вас ожидают:

  • Вишнёвое дерево на голове у оленя
  • Волк наизнанку
  • Шестилапый заяц
  • Разгон облаков

Тайна спектакля

Как именно все эти удивительные события будут разыграны, мы оставляем в секрете. Однако, мы можем гарантировать, что каждое мгновение спектакля будет наполнено волшебством и юмором. Слово барона — здесь вас ждут только самые яркие и запоминающиеся моменты!

Наследие барона Мюнхгаузена

Спектакль вдохновлен известными рассказами о бароне Мюнхгаузене, который прославился своими невероятными историями. Он учит нас мечтать и стремиться к приключениям, ведь жизнь — это не только повседневность, но и воспоминания, которые стоит создать.

Приходите за эмоциями!

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Спектакль «Мюнхгаузен» заставит вас взглянуть на мир с новой стороны и, возможно, вдохновит на собственные свершения. Ждем вас в нашем театре!

Фотографии

Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен Мюнхгаузен
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше