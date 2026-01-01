Оповещения от Киноафиши
Mysterious Fest

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте

Откройте завесу Mysterious Fest в клубе Live Stars!

В клубе Live Stars состоится уникальное событие — вечеринка Mysterious Fest. Это будет не просто мероприятие, а настоящее погружение в атмосферу тёмной эстетики и загадочных историй, которые оживают на сцене.

Музыкальная палитра вечера

На Mysterious Fest зрители смогут насладиться мелодичным металом с элементами готической эстетики. В программе выступят:

  • MyStory
  • Anna Kiara
  • Ventrue
  • Suicider

Каждый из этих исполнителей привнесёт в вечер свою уникальную атмосферу и заряд эмоций, что непременно станет яркой страницей для всех ценителей театрализованных шоу.

Атмосфера вечера

На Mysterious Fest вы сможете стать частью неповторимого ночного спектакля, где сочетаются музыка, свет и искусство рассказа. Загадочная атмосфера, пронизанная голосами света и тьмы, сделает этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт Mysterious Fest

Март
22 марта воскресенье
19:00
Live Stars Москва, Берсеневский пер., 5, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь», цокольный этаж
от 900 ₽

