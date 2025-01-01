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Мысли благие и зловредные
Билеты от 3500₽
Киноафиша Мысли благие и зловредные

Мысли благие и зловредные

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Творческая встреча с Александрой Захаровой в Арт-кафе Театра Вахтангова

Приглашаем вас на уникальную творческую встречу с народной артисткой России Александрой Захаровой. Мероприятие пройдет в уютном Арт-кафе Театра Вахтангова и станет замечательной возможностью погрузиться в мир театра и искусства.

Книга воспоминаний о Марке Захарове

В рамках встречи будет обсуждаться книга воспоминаний «Театральная фантазия на тему. Мысли благие и зловредные», составленная дочерью мастера, Александрой Захаровой. Эта книга содержит ценные воспоминания о выдающемся театральном деятеле, а также его взгляды на жизнь и искусство. Предисловие к изданию, написанное Александрой, трогает сердце и погружает читателя в атмосферу эпохи.

Интересные факты о театре

Театр Вахтангова, основанный в 1921 году, по праву считается одним из ведущих театров России. Его репертуар разнообразен и включает как классические произведения, так и современные спектакли. Зрители могут насладиться не только игрой талантливых актеров, но и уникальной атмосферой, созданной в стенах театра.

Не упустите возможность пообщаться с Александрой Захаровой и узнать больше о ее работе и жизни в театре. Творческая встреча состоится в Арт-кафе Театра Вахтангова в ближайшие дни. Подробности и бронирование мест — на официальном сайте театра.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Мысли благие и зловредные Мысли благие и зловредные Мысли благие и зловредные Мысли благие и зловредные Мысли благие и зловредные Мысли благие и зловредные Мысли благие и зловредные

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