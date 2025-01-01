Спектакль Мышьяк и кружева

«Мышьяк и старые кружева»: черная комедия с джазовым настроением

По мотивам пьесы Джозефа Кессельринга «Мышьяк и старые кружева» театр представляет легкую черную комедию, полную интриг и неожиданностей. Этот спектакль обещает захватить ваше внимание и не оставить равнодушным!

Сюжет

В центре событий — две на первый взгляд обыкновенные сестры Брустер, которые сдают комнаты в своем фамильном доме. Однако за дверями их уютной гостиной скрываются «скелеты», которые могут повергнуть в шок любого зрителя. Спектакль исследует темы любви, сложных семейных отношений и легкого отношения к жизни, приводящего к тяжелым последствиям.

Что вас ждет?

«Мышьяк и старые кружева» — это не просто детектив, а настоящий калейдоскоп эмоций, который заставит вас содрогнуться от удивления и подпрыгнуть от неожиданности. А также вы сможете насладиться атмосферой настоящего американского джаза, который придаст дополнительный шарм происходящему на сцене.

Творческая команда

Режиссер-постановщик: Анастасия Удалова

Анастасия Удалова Директор музыкальной части: Мирослав Дробот

Мирослав Дробот Сценография: Денис Гулицкий

Денис Гулицкий Художник по костюмам: Вера Маринина

Вера Маринина Музыкальный ансамбль: под руководством Ариадны Карягиной

под руководством Ариадны Карягиной Балетмейстер: Васил Панайотов

Актерский состав

На сцене вы увидите талантливых актеров: Владимир Садков, Андрей Матвеев, Екатерина Удалова, Владимир Ярош, Галина Ульянова, Дмитрий Петров, Мария Красник, Николай Балобан, Сергей Брага, Ярослав Шварёв, Иван Корытов и Дмитрий Семенов.

Для кого?

Этот спектакль подойдет зрителям любого возраста. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

Приходите и окунитесь в мир интриг и загадок, где легкость и напряжение идут рука об руку. Мы гарантируем, что вам будет интересно!