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Мышьяк и кружева
Киноафиша Мышьяк и кружева

Спектакль Мышьяк и кружева

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Мышьяк и старые кружева»: черная комедия с джазовым настроением

По мотивам пьесы Джозефа Кессельринга «Мышьяк и старые кружева» театр представляет легкую черную комедию, полную интриг и неожиданностей. Этот спектакль обещает захватить ваше внимание и не оставить равнодушным!

Сюжет

В центре событий — две на первый взгляд обыкновенные сестры Брустер, которые сдают комнаты в своем фамильном доме. Однако за дверями их уютной гостиной скрываются «скелеты», которые могут повергнуть в шок любого зрителя. Спектакль исследует темы любви, сложных семейных отношений и легкого отношения к жизни, приводящего к тяжелым последствиям.

Что вас ждет?

«Мышьяк и старые кружева» — это не просто детектив, а настоящий калейдоскоп эмоций, который заставит вас содрогнуться от удивления и подпрыгнуть от неожиданности. А также вы сможете насладиться атмосферой настоящего американского джаза, который придаст дополнительный шарм происходящему на сцене.

Творческая команда

  • Режиссер-постановщик: Анастасия Удалова
  • Директор музыкальной части: Мирослав Дробот
  • Сценография: Денис Гулицкий
  • Художник по костюмам: Вера Маринина
  • Музыкальный ансамбль: под руководством Ариадны Карягиной
  • Балетмейстер: Васил Панайотов

Актерский состав

На сцене вы увидите талантливых актеров: Владимир Садков, Андрей Матвеев, Екатерина Удалова, Владимир Ярош, Галина Ульянова, Дмитрий Петров, Мария Красник, Николай Балобан, Сергей Брага, Ярослав Шварёв, Иван Корытов и Дмитрий Семенов.

Для кого?

Этот спектакль подойдет зрителям любого возраста. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

Приходите и окунитесь в мир интриг и загадок, где легкость и напряжение идут рука об руку. Мы гарантируем, что вам будет интересно!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Владимир Садков
Андрей Матвеев
Екатерина Удалова
Владимир Ярош
Галина Ульянова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 7 декабря
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
19:30 от 2000 ₽

Фотографии

Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева Мышьяк и кружева

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