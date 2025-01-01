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Мышонок повар
Билеты от 600₽
Киноафиша Мышонок повар

Спектакль Мышонок повар

0+
Режиссер Светлана Беляева
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Волшебный мюзикл о Шеф-Поваре Мышонке

Приглашаем вас на сказочный веселый мюзикл, основанный на увлекательном сюжете о идеальном Шеф-Поваре Мышонке. Этот яркий и красочный спектакль захватит ваше воображение, погружая в череду необыкновенных событий.

Сюжет

В день своего рождения наш милый герой, ожидая гостей, хлопочет на кухне вместе с друзьями. Однако его день внезапно меняется, когда он находит свиток с волшебным заклинанием и, приняв его за новый рецепт, случайно вызывает темных эльфов в свою норку. Эти недоброжелатели начинают строить коварные планы, пугая Мышонка и его друзей.

Друзья на помощь

Несмотря на возникшие трудности, маленький герой не теряет надежды. На помощь приходят его верные друзья: мышонок Микки и Красавица Эльфийка. Чтобы одолеть злых эльфов, Мышонку предстоит использовать магию — но не простую, а кулинарную! С помощью кулинарного волшебства злодеи превращаются в прекрасных созданий.

Магия дружбы

В этом мюзикле победа добра над злом и сила дружбы становятся главными темами. Актеры арт-проекта «Белый свет» подарят вам незабываемые впечатления от этого фантастического и захватывающего путешествия в сказочный мир, наполненный музыкой и светом.

Режиссер и авторы

Мюзикл поставлен по пьесе Вадима и Елены Тухватуллиных. Режиссер спектакля — Светлана Беляева. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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