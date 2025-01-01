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Мышка-норушка, Колобок и теремок
Билеты от 800₽
Киноафиша Мышка-норушка, Колобок и теремок

Спектакль Мышка-норушка, Колобок и теремок

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль для детей 

Спектакль «Мышка-норушка, Колобок и теремок» представляет собой увлекательное путешествие в неповторимый мир русского фольклора. Но о чем именно поведает ребятам эта история?

Основа постановки

Легко догадаться, что основой для данной постановки стали русские народные сказки. Эти произведения насчитывают огромное количество вариантов и имеют многовековую историю. Сказочные сюжеты, такие как «Колобок», «Репка», «Теремок» и другие, известны в нескольких народных и авторских интерпретациях.

Знакомство с фольклором

Дети, которым родители захотят купить билеты на спектакль, смогут увидеть эти памятники народного творчества практически в их первоначальном виде. Таким образом, данное сценическое действо станет для многих юных зрителей отличным началом знакомства с удивительным миром родного фольклора.

Кукольная магия

Интересной особенностью этого спектакля является его кукольный характер, что, безусловно, привлечет внимание детей. Постановка не только подарит ребятишкам новую встречу с любимыми сказочными героями, но и познакомит их с народными традициями и обычаями.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
20 сентября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
18 октября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
15 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽
6 декабря
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
11:00 от 800 ₽ 13:00 от 800 ₽

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