Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мышеловка
Киноафиша Мышеловка

Спектакль Мышеловка

По одноименной пьесе Агаты Кристи
Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Детективная постановка по пьесе Агаты Кристи

В Театре музыкально-пластической драмы состоится новый спектакль, основанный на пьесе знаменитой Агаты Кристи. Это захватывающая история о загадочном убийстве, которое происходит вдали от посторонних глаз — на уединенной вилле.

Сюжет и атмосфера

Режиссёр спектакля использует уникальное сочетание музыки и пластических элементов, создавая напряжённую атмосферу, характерную для лучших детективов. Такое художественное решение привнесёт в постановку дополнительные слои смысла и эмоций, что, безусловно, понравится любителям психологических триллеров.

Для зрителей

Спектакль станет отличным выбором для тех, кто ценит театральные эксперименты и нестандартные подходы к классическим сюжетам. Зрители смогут увидеть не только мастерство актёров, но и оригинальное сценографическое оформление, которое дополнит атмосферу интриги.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории и пережить все напряжение и волнение, которые принесёт с собой драма на сцене.

Купить билет на спектакль Мышеловка

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
3 июня среда
18:30
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽
20 июня суббота
18:00
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽
1 июля среда
18:30
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» Нижний Новгород, Июльских Дней, 21/96
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Хорошо, что выжил... Жаль, что из ума...
18+
Комедия

Хорошо, что выжил... Жаль, что из ума...

25 сентября в 19:00 ДК «Красное Сормово»
Билеты
Ай, болит
0+
Детский Кукольный

Ай, болит

7 июня в 17:00 Нижегородский театр кукол
от 350 ₽
Закрой глаза и смотри
18+
Драма

Закрой глаза и смотри

4 ноября в 18:00 ДК ГАЗ
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше