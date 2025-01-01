Меню
Мышеловка
Киноафиша Мышеловка

Спектакль Мышеловка

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 12+
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальный детектив Александра Журбина по пьесе Агаты Кристи «Мышеловка»

Скоро в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии состоится долгожданная премьера музыкального детектива Александра Журбина. Постановка основана на культовой пьесе «Мышеловка» Агаты Кристи, которая была впервые представлена публике в 1952 году и с тех пор является самым коммерчески успешным проектом автора.

Интерпретация классики

Александр Журбин создал одноимённое музыкальное произведение, которое стало наиболее часто исполняемым в жанре «музыкального детектива» на российской сцене. Благодаря умению автора соединять музыку с напряженным сюжетом, зрителям предстоит встретить увлекательный мир, полный загадок и неожиданных поворотов.

Состав и особенности спектакля

В спектакле предусмотрено восемь характерных ролей, для которых подобраны актёры с хорошими голосами и яркой внешностью. Это обеспечит не только высокий уровень исполнения, но и визуальное наслаждение для зрителей.

Для кого этот спектакль

Постановка придётся по душе как поклонникам классических детективов, так и любителям музыкальных выступлений. Уникальное сочетание жанров создаст атмосферу, в которой будет интересно и весело проводить время.

Не упустите возможность увидеть премьеру, которая обещает стать ярким событием в театральной жизни города!

Купить билет на спектакль Мышеловка

В других городах
Февраль
Март
14 февраля суббота
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 900 ₽
15 февраля воскресенье
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 900 ₽
24 февраля вторник
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 900 ₽
21 марта суббота
14:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 900 ₽
22 марта воскресенье
14:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 900 ₽

Фотографии

Мышеловка Мышеловка Мышеловка Мышеловка

