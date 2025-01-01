Меню
Мышеловка
Спектакль Мышеловка

12+
Режиссер Любовь Путилова
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль по пьесе Агаты Кристи на английском языке с последовательным переводом на русский

Приглашаем зрителей на захватывающий спектакль по пьесе легендарной Агаты Кристи «Три слепые мышки». Это уникальное представление будет проходить на английском языке с последовательным переводом на русский, что позволит всем зрителям насладиться атмосферой оригинального текста.

Сюжет и интрига

В центре сюжета — таинственное убийство, произошедшее в изолированном доме. В нем оказываются несколько персонажей, каждый из которых скрывает свои секреты. Зрители смогут наблюдать, как развертываются события, полные напряжения и неожиданных поворотов.

Уникальные детали

Согласно завязке, за персонажами наблюдает фермерша, которая, как гласит народная пословица, «отрезает хвосты» — метафора, отражающая жестокость и суровость жизни. Это добавляет особый шарм и глубину пьесе, что делает спектакль не только развлекательным, но и заставляет задуматься о человеческой природе.

Информация для зрителей

Не упустите шанс стать частью этого театрального события! Спектакль пройдет в уютном зале, где каждая деталь создана для того, чтобы погрузить вас в атмосферу. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено.

Постарайтесь заранее приобрести билеты, чтобы не упустить возможность увидеть этот захватывающий спектакль. Взгляните на мир Агаты Кристи, где каждый шаг может стать роковым!

Фотографии

Мышеловка
