Новый сезон в Театре.doc на Лесной

Лето в Театре.doc на Лесной знаменует собой открытие нового сезона совместного театрального проекта с медиа «Такие дела». В этом году зрителей ждет захватывающая программа из четырех уникальных спектаклей под общим названием «Битва за битвой». Эта серия посвящена подлинным историям, которые пишут журналисты «Таких дел», исследуя темы борьбы человека за справедливость, милосердие и достоинство.

Первый спектакль: «Мычание – знак несогласия / Мертвая тишина»

30 июня в 20:00 на сцене театра состоится показ первого произведения нового сезона. «Мычание – знак несогласия / Мертвая тишина» перенесет зрителей в суровую сибирскую зиму, где на заснеженных фермах бушуют страсти, рушатся судьбы и течет кровь. Местные власти пытаются справиться с загадочной эпидемией, в то время как хозяева заклейменных коров сражаются с ложью.

Открытый разговор и благотворительность

Каждый спектакль будет сопровождаться открытым разговором с авторами и иногда с героями реальных событий, о которых идет речь. Все показы являются благотворительными, что означает: покупая билет, вы не только становитесь частью спектакля, но и вносите свою лепту в поддержку театра док на лесной и медиа «Такие дела».

Режиссер нового сезона

Режиссером этого сезона станет Александр Вартанов, один из основоположников театра док и первопроходцев российского документального театра новейшего времени. Его работы отличаются глубиной и остротой, что обещает зрителям незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого важного театрального события!