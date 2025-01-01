Спектакль Мяугли

Театр кошек Юрия Куклачева открывает двери для детей и их родителей, предлагая захватывающее путешествие в волшебную страну Мяугли. В этом удивительном мире люди и кошки находят понимание друг в друге, и вместе им предстоит сразиться с пиратами, пытающимися установить свои "недобрые" порядки. Спектакль включает в себя участие 23 кошек и 2 забавных пуделя, создавая доброе и волшебное представление с яркими декорациями и невероятными трюками питомцев Юрия Куклачёва. Это настоящее чудо, способное порадовать как детей, так и взрослых. Приглашаем всю семью на этот уникальный спектакль, чтобы зарядиться позитивными впечатлениями и создать отличное настроение на долгое время вперёд!