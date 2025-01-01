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Мяугли
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Киноафиша Мяугли

Спектакль Мяугли

Театр кошек Юрия Куклачева 0+
Режиссер Юрий Куклачев
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Театр кошек Юрия Куклачева открывает двери для детей и их родителей, предлагая захватывающее путешествие в волшебную страну Мяугли. В этом удивительном мире люди и кошки находят понимание друг в друге, и вместе им предстоит сразиться с пиратами, пытающимися установить свои "недобрые" порядки. Спектакль включает в себя участие 23 кошек и 2 забавных пуделя, создавая доброе и волшебное представление с яркими декорациями и невероятными трюками питомцев Юрия Куклачёва. Это настоящее чудо, способное порадовать как детей, так и взрослых. Приглашаем всю семью на этот уникальный спектакль, чтобы зарядиться позитивными впечатлениями и создать отличное настроение на долгое время вперёд!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 500 ₽ 15:00 от 500 ₽

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