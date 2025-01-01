Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мясушкина и Кокушкина
Билеты от 500₽
Киноафиша Мясушкина и Кокушкина

Мясушкина и Кокушкина

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Мясушкина и Кокушкина» в Hidden Bar

Приглашаем вас на уникальное событие в мире юмора! В Hidden Bar состоится стендап-концерт талантливого дуэта Мясушкина и Кокушкина. Эти комики известны своим остроумным стилем и умением находить смешное даже в самых непростых ситуациях.

О дуэте

Мясушкина и Кокушкина — это настоящие звезды стендап-сцены. Их выступления всегда наполнены свежими шутками и жаркими темами. Каждый новый номер — это маленькая история, в которой зрители могут найти что-то близкое и знакомое. Итогом становятся не только смех, но и теплые воспоминания.

Интересные факты

  • Мясушкина и Кокушкина известны не только своими выступлениями, но и активной деятельностью в социальных сетях, где они делятся закулисными моментами и новыми шутками.
  • Этот концерт станет отличной возможностью увидеть их вживую и провести вечер в компании хорошего настроения.

Как добраться

Hidden Bar удобно расположен в центре города. Заходите на концерт заранее, чтобы насладиться атмосферой заведения и выбрать лучшие места!

Не пропустите это вечернее шоу! Мы ждем вас на стендап-концерте «Мясушкина и Кокушкина»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
18:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
18+
Юмор
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
20 декабря в 19:00 Still Standup Moscow
от 750 ₽
Джаз квартет Олега Киреева
18+
Джаз
Джаз квартет Олега Киреева
7 ноября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 900 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
3 октября в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше