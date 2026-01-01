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Мяскай и Егет-охотник
Киноафиша Мяскай и Егет-охотник

Спектакль Мяскай и Егет-охотник

6+
Возраст 6+

О спектакле

Таинственная башкирская сказка от театра «Волшебный веер»

Театр «Волшебный веер» представляет на сцене Екатеринбургского дома актёра волшебную постановку, основанную на древней башкирской легенде.

О чем сказка?
Это история о Егете, смелом охотнике, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свой народ. Его путь лежит через волшебные леса и горы, где живёт загадочный дух-хранитель природы — Мяскай. Испытания на мужество, верность и доброту ждут героя, но только истинная сила духа сможет помочь ему одолеть злобных врагов и обрести союзника в лице самого Мяская.

Почему стоит прийти?

  • Погрузитесь в чарующую атмосферу башкирской культуры с её традициями, сказаниями и мелодиями.
  • Удивительные декорации и костюмы перенесут вас в мир магии и героизма.
  • Постановка подойдёт для всей семьи — мудрая и добрая сказка останется в сердце надолго.

 

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