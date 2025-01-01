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Спектакль Мы

Молодежный спектакль по Замятину про то, как общество превращается в толпу
Постановка
Большой театр кукол 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по антиутопии Евгения Замятина

Как общество превращается в толпу, и что происходит с индивидуальностью в мире строгих правил и контроля? Спектакль «Мы» по одноимённому роману Евгения Замятина предлагает взглянуть на эти вопросы через призму театра кукол.

Символы и образы на сцене

Режиссёр воплощает на сцене мир Единого Государства с помощью тростевых кукол, называемых гапитами. Они становятся символом безликой массы — механически повторяющих движения существ, подчёркивающих обезличивание общества. «Мы» — это исследование того, как люди, утратив индивидуальность, становятся похожи на куклы в руках системы.

Музыкальный контраст и душевные поиски

Спектакль сопровождается нервной, эмоциональной музыкой группы «АукцЫон», чередующейся с классическими аккордами Чайковского и Баха, что создаёт контраст между холодным миром математической строгости и внутренними порывами души. Постановка пронизана темой любви — чувства, способного разрушить идеальный мир правил и порядка. История D-503 и его неожиданной любви к I-330 — это путь к пробуждению души в бездушном мире.

Современная антиутопия на сцене кукол

Спектакль по роману Замятина — это уникальный театральный опыт, в котором сочетаются современная музыка, выразительные куклы и глубокие философские вопросы. Антиутопия, написанная в 1920 году, остаётся актуальной и сегодня, напоминая зрителю о ценности человеческой свободы и души.

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Василиса Ручимская
Роман Дадаев
Михаил Гришин
Надежда Мошкина
Игорь Ушаков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Скованные одной цепью. Рецензия на спектакль «Мы» в Большом театре кукол

Спектакль «Мы» в СПб — это яркий пример того, как театр кукол может внести в литературу магию. Постановка Руслана Кудашова берёт форму, которая считается «детской», и с её помощью создает пугающий мир безвольных людей. Куклы и кукловоды рассуждают о сути тоталитарных режимов и человеческой свободы — неожиданно, да? Зрители пишут отзывы на спектакль «Мы», что постановка запоминается необычным подходом к режиссуре и визуальными ходами.  Сегодня мы их разберем. Рецензия на спектакль «Мы», Большой театр кукол, режиссёр Руслан Кудашёв. 

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Мы Мы Мы

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