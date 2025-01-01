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Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина

Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Гала-концерт «Мы — звёзды континентов!»

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! На одной сцене соберутся все звёзды российской эстрады — Сергей Лазарев, Лариса Долина, Ани Лорак, Сосо Павлиашвили, Елена Ваенга и многие другие. Праздничный гала-концерт «Мы — звёзды континентов!» обещает стать настоящим музыкальным событием.

Звёздный состав и ведущие

В программе выступят: Валерия, Владимир Пресняков-младший, Наталья Подольская, Александра Ребенок, Арсений Бородин, Даниил Снопов и многие другие. Ведущими вечера станут мировая оперная звезда Аида Гарифуллина и популярный актёр, музыкант и телеведущий Алексей Воробьёв — самая красивая пара российской сцены.

Музыкальная программа

Зрителей ждут любимые хиты, такие как «Лесной олень», «Песенка разбойников», «Прекрасное далёко», «Крылатые качели», «Серенада Трубадура», «Романс черепахи Тортилы», «Мир без любимого» и другие. Песни прозвучат в необычном исполнении, что придаст концерту особую атмосферу.

День знаний и юбилей Юрия Энтина

Концерт приурочен ко Дню знаний и посвящён 90-летию легендарного поэта-песенника Юрия Энтина. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Телевизионная трансляция

Во время концерта будет проводиться масштабная съёмка одним из центральных федеральных каналов. Таким образом, миллионы зрителей по всей стране смогут разделить радость этого вечера и насладиться грандиозным выступлением любимых артистов.

Не упустите возможность стать частью этого великолепного события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина Мы звезды континентов! В честь 90-летия Юрия Энтина

В ближайшие дни

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31 января в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 600 ₽
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