Спектакль Мы+: Жизнь как сон

Музыкальный спектакль «Жизнь как сон» от театра «Белое облако»

В рамках специального проекта «Мы+» на нашей сцене пройдет замечательный музыкальный спектакль театра «Белое облако» — ироничная история любви «Жизнь как сон» («Сон музыканта»). Это уникальное представление для одного актёра, в котором звучат произведения итальянской эстрады 60-х и 70-х годов, исполненные двумя замечательными женскими голосами.

О чем спектакль?

Главный герой, немолодой музыкант, мечтает о лучшей жизни, его мечты растворяются в жарком воздухе изумрудного побережья Италии, в звуках потёртого фортепиано, сладких брызгах шампанского и духоте ночных пиано-баров. Каждый день он наблюдает, как надежда на новую жизнь, как бледный лунный мираж, исчезает в туманных рассветах.

Музыка и атмосфера

Спектакль наполнен витражом из выцветших надежд, горьких потерь и песен о любви. Живое исполнение итальянских хитов того времени погружает зрителей в атмосферу, где мечты становятся реальностью. И в самый неожиданный момент, среди романтических миражей и бурных приключений, музыкант находит осязаемую надежду и постоянную величину.

Не упустите шанс увидеть этот яркий и трогательный спектакль, который задаёт вопросы о смысле жизни и настоящей любви. Ждем вас на углу музыки и театра!