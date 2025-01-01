Мы вернемся домой! Александр Маршал: лучшее

Концерт Александра Маршала «Мы вернемся домой!» в Екатеринбурге

Многие помнят и любят хиты известного российского рок-музыканта Александра Маршала: «Белый пепел», «Ливень», «Орел», «Погоди, постой», «Отпускаю», «Невеста» и многие другие. Этот автор и исполнитель давно завоевал популярность у широкой аудитории. Его музыка всегда мелодична и эмоциональна, а тексты полны искренней любви к родной стране и её людям.

Александр Маршал вдохновляет слушателей и мотивирует их занимать активную человеческую и гражданскую позицию. Его новый концерт «Мы вернемся домой!» подчеркивает важность военно-патриотической темы, актуальной как никогда в наше время. В рамках программы музыкант исполнит песни, посвящённые этой теме, из семи своих альбомов: «Горец», «Особый», «Батя», «Летят журавли», «Отец Арсений», «Или так», «До свидания, полк».

Поддержка бойцов и наследие Gorky Park

Александр Маршал регулярно выступает с концертами в зоне специальной военной операции, ведь для него важно быть рядом с бойцами и поддерживать их своими песнями. В концерте также будут исполнены хиты из наследия группы Gorky Park, которая когда-то занимала высокие позиции в чартах Billboard 100 и 200 и стала самой популярной рок-группой из СССР за рубежом.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых песен! Александр Маршал с новой программой «Мы вернемся домой!» готов подарить вам незабываемые эмоции и вдохновение.