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Мы уже здесь
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Спектакль Мы уже здесь

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Офис на Марсе: пьеса о побеге от себя

Обычный рабочий день в офисе, когда за кофе, перекуром и разговорами возле кулера проходит время. Но есть одно «но» — этот офис находится на Марсе, связь с Землёй потеряна, и, кажется, никто уже довольно давно не вспоминает о нём...

О чём пьеса

Саша Золотовицкий, режиссер спектакля, рассказывает: «По большому счёту, это пьеса про эмиграцию и побег от себя. Куда бы ты ни убежал — на соседнюю улицу, в другой город, страну или даже на Марс — твоё прошлое всегда будет с тобой: плацкарт где-то в Сибири, бабушка в Сестрорецке и плохо растущий газон. И именно это, как мне кажется, и делает пьесу 10-летней давности важной и актуальной сейчас».

Проект и команда

Эскиз спектакля был показан на Питчинге Мастерской Брусникина-2023 в Переделкино.

Режиссер
Александр Золотовицкий
В ролях
Даниил Газизуллин
Петр Скворцов
Ясмина Омерович
Давид Сократян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
18:00 от 2500 ₽ 20:00 от 2500 ₽

Фотографии

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