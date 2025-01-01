Спектакль Мы уже здесь

Офис на Марсе: пьеса о побеге от себя

Обычный рабочий день в офисе, когда за кофе, перекуром и разговорами возле кулера проходит время. Но есть одно «но» — этот офис находится на Марсе, связь с Землёй потеряна, и, кажется, никто уже довольно давно не вспоминает о нём...

О чём пьеса

Саша Золотовицкий, режиссер спектакля, рассказывает: «По большому счёту, это пьеса про эмиграцию и побег от себя. Куда бы ты ни убежал — на соседнюю улицу, в другой город, страну или даже на Марс — твоё прошлое всегда будет с тобой: плацкарт где-то в Сибири, бабушка в Сестрорецке и плохо растущий газон. И именно это, как мне кажется, и делает пьесу 10-летней давности важной и актуальной сейчас».

Проект и команда

Эскиз спектакля был показан на Питчинге Мастерской Брусникина-2023 в Переделкино.