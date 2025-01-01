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Мы+ «Театральные чтения» (по юмористическим рассказам Чехова)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мы+ «Театральные чтения» (по юмористическим рассказам Чехова)

Спектакль Мы+ «Театральные чтения» (по юмористическим рассказам Чехова)

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральные чтения: Чехов по-новому в театре на Юго-Западе

Приглашаем вас на уникальное событие — театральные чтения, которые представляют собой новый жанр, объединяющий элементы «Театра у микрофона» и «Литературных чтений». Это мероприятие проходит в живом формате с присутствием зрителей, что создает возможность для непосредственного общения с исполнителями.

Светила театра на сцене

Актеры театра и кино, Николай Дроздовский и Юлия Дегтяренко, погрузят вас в мир юмористических рассказов А. П. Чехова. Их мастерство и харизма сделают так, что яркие персонажи чеховских произведений оживут перед вами.

Неизвестные и знаменитые произведения

В программе чтений вы услышите как малоизвестные рассказы, такие как «Из дневника одной девицы», «Загадочная натура», «С женой поссорился», «Последняя магиканша», так и всемирно известные — «Пересолил», «Беззащитное существо», «Драма». Каждый из этих рассказов засверкает новыми красками благодаря талантливым исполнителям.

Для ценителей русского языка

Этот формат особенно подойдет ценителям прекрасного русского языка и тонкого психологического театра. Не упустите возможность насладиться шедеврами классики в необычном исполнении!

Ждем вас на театральных чтениях, чтобы вместе погрузиться в мир Чехова и его удивительных рассказов!

Режиссер
Николай Дроздовский
В ролях
Николай Дроздовский
Юлия Дегтяренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

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