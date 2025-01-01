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Мы+ «Театральные чтения» (классика русского юмора)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мы+ «Театральные чтения» (классика русского юмора)

Спектакль Мы+ «Театральные чтения» (классика русского юмора)

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральные чтения в театре на Юго-Западе

Приглашаем вас на уникальное событие – «Театральные чтения», новый жанр, который объединяет элементы забытых форматов «Театр у микрофона» и «Литературные чтения». Это захватывающее представление проходит в «живом» формате с непосредственным присутствием зрителей, что позволяет вам не только наслаждаться чтением, но и взаимодействовать с артистами.

Выдающиеся Артисты

На сцене выступят актеры театра и кино, артисты Маленького Русского Театра им. Чехова – Николай Дроздовский и Юлия Дегтяренко. Они подарят вам возможность услышать блестящие юмористические рассказы классиков русской литературы 19-20 века, таких как Н. Тэффи и М. Зощенко.

Для Ценителей Искусства

«Театральные чтения» – это формат, созданный для тех, кто ценит прекрасный русский язык и тонкий психологический театр. Вы сможете погрузиться в атмосферу русской литературы, почувствовать ее глубину и искрометный юмор.

Не Пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия. «Театральные чтения» – это не просто спектакль, это встреча с искусством, которая оставит незабываемые впечатления!

Режиссер
Николай Дроздовский
В ролях
Николай Дроздовский
Юлия Дегтяренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

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