Спектакль Мы+ «Театральные чтения» (классика русского юмора)

Театральные чтения в театре на Юго-Западе

Приглашаем вас на уникальное событие – «Театральные чтения», новый жанр, который объединяет элементы забытых форматов «Театр у микрофона» и «Литературные чтения». Это захватывающее представление проходит в «живом» формате с непосредственным присутствием зрителей, что позволяет вам не только наслаждаться чтением, но и взаимодействовать с артистами.

Выдающиеся Артисты

На сцене выступят актеры театра и кино, артисты Маленького Русского Театра им. Чехова – Николай Дроздовский и Юлия Дегтяренко. Они подарят вам возможность услышать блестящие юмористические рассказы классиков русской литературы 19-20 века, таких как Н. Тэффи и М. Зощенко.

Для Ценителей Искусства

«Театральные чтения» – это формат, созданный для тех, кто ценит прекрасный русский язык и тонкий психологический театр. Вы сможете погрузиться в атмосферу русской литературы, почувствовать ее глубину и искрометный юмор.

Не Пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального мероприятия. «Театральные чтения» – это не просто спектакль, это встреча с искусством, которая оставит незабываемые впечатления!