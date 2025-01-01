Спектакль Мы+: Совсем не дура

Искрометная чеховская комедия

Комедия по юмористическим рассказам А. Чехова («Дура», «Хороший конец», «Длинный язык», «Ушла», «Размазня», «Комик») объединена единым сюжетом, где каждая история раскрывается с тонкой иронией и неподражаемым чеховским юмором.

Сваха, невесты и вечные вопросы

Обер-кондуктор приглашает сваху, чтобы подобрать себе невесту. Сваха охотно демонстрирует, с какими типами женщин ему предстоит столкнуться. Прошло 100 лет, а ничего не изменилось: люди всё так же ищут свою судьбу, пытаются найти любовь, сталкиваясь с теми же трудностями.

Найти любовь — просто ли это?

Спектакль задаёт вечные вопросы: так ли легко найти свою половинку в этом круговороте жизни? А может быть, это вовсе невозможно? Ответы чеховских героев — смешные, трогательные и удивительно актуальные.