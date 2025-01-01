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Мы+: Совсем не дура
Билеты от 1000₽
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Спектакль Мы+: Совсем не дура

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Искрометная чеховская комедия

Комедия по юмористическим рассказам А. Чехова («Дура», «Хороший конец», «Длинный язык», «Ушла», «Размазня», «Комик») объединена единым сюжетом, где каждая история раскрывается с тонкой иронией и неподражаемым чеховским юмором.

Сваха, невесты и вечные вопросы

Обер-кондуктор приглашает сваху, чтобы подобрать себе невесту. Сваха охотно демонстрирует, с какими типами женщин ему предстоит столкнуться. Прошло 100 лет, а ничего не изменилось: люди всё так же ищут свою судьбу, пытаются найти любовь, сталкиваясь с теми же трудностями.

Найти любовь — просто ли это?

Спектакль задаёт вечные вопросы: так ли легко найти свою половинку в этом круговороте жизни? А может быть, это вовсе невозможно? Ответы чеховских героев — смешные, трогательные и удивительно актуальные.

Режиссер
Юлия Дегтяренко
В ролях
Юлия Дегтяренко
Николай Дроздовский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽
22 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура Мы+: Совсем не дура

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